確診台北夫妻、新北包商一家六口雲林足跡曝：市場、教會、小吃店

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣連日來公佈6名確診個案疫情緊張，今日雲林雖然無確診案例，雲林縣長張麗善下午15:00公佈他縣市確診個案多人涉足雲林之轄區足跡，包含案4591、4592(台北市)夫妻及案3736、3737（新北縣）包商夫妻與家人共6人行經足跡。

▲今日雲林雖然無確診案例，雲林縣長張麗善下午15:00公佈他縣市確診個案多人，涉足雲林之轄區足跡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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雲林縣長張麗善指出，案4591為63歲男性、案4592為59歲女性(台北市)是夫妻關係，5月15日從萬華住家自駕車返回褒忠鄉住家，在5月18日身體不適，5月23日因症狀持續未改善，故自行開車至醫院就醫、採檢，同日報告結果呈陽性，案4591目前匡列居家隔離2人、自主健康管理3人，案4592匡列自主健康管理5人。

案4591(台北市)男子於雲林縣共場所活動史：

5月15日萬華返回褒忠新湖村住家。

5月15日傳統早市-新市場(褒忠鄉中勝村中正路)購物。

5月16日 未外出。

5月17日 某診所(褒忠鄉三民路)就醫。

5月18日 未外出。

5月19日 某診所(褒忠鄉三民路)就醫。

5月20日 未外出。

5月21日 某診所(褒忠鄉三民路)就醫。

5月23日 至醫院採檢。

▲案4591(台北市)男子於雲林縣共場所活動史。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

案4592(台北市)女子於雲林縣共場所活動史：

5月15日萬華返回褒忠新湖村住家。

5月15日傳統早市-新市場(褒忠鄉中勝村中正路)購物。

5月16日到朋友家(褒忠鄉新村新)借機車去新市場購物。

5月16日傳統早市-新市場(褒忠鄉中勝村中正路)購物。

5月19日 某診所(褒忠鄉三民路)就醫。

5月21日 某診所(褒忠鄉三民路)就醫。

5月23日 至醫院採檢。

衛生局指出，確診者的足跡是透過疫情調查詢問診者,由診者回溯這段期間的活動地點、停留時間等,可能會有回溯上的偏差。民眾若曾出入相關場所或與個案有接觸,請進行自我健康監測,於6月6日前若出現疑似症狀,應撥打縣府1999專線,將速安排至指定社採檢院所就醫，不得搭乘大眾運輸自行就醫。

▲案4591(台北市)男子於雲林縣共場所活動史。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



張麗善進一步說明，另案3736、案3737（新北市）是一對包商夫妻，其一家六口包含父親、母親、姑姑及一名兒子均於5月21確診，惟CDC還未給確診案號，縣府僅能先公佈其近期往返台北及雲林元長鄉進行工程施工足跡。該案夫妻5月20日工程結束後離開雲林前往南投，因身體不適至南投的醫院採檢確診，目前掌握地點皆已完成清消。

▲確診案3736、3737及其家人6人關係圖。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

案3736、3737及其家人6人(新北市)於雲林縣共場所活動史：

5月16日到元長鄉元北路租屋處。

5月17日至19日間，自述曾去過。

早安山丘(元長鄉中山路)、奇恩堂(元長鄉中山路)、聚元昌建材行(元長鄉元南路)、金山鵝肉(元長鄉中山路)、排骨酥店(元長鄉中山路)、奇恩堂旁的飲料店(元長鄉中山路)、一等雞排店(元長鄉中山路)。

5月20日 10:00出發回南投娘家。

▲案3736、3737及其家人6人(新北市)於雲林縣共場所活動史。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

衛生局指出，該案目前匡列居家隔離3人、自主康管理2人，其餘調查中，如有進一步資料補充更新。因確診者足跡是透過確診者回憶回溯這段期間的活動地點、停留時間等，可能會有記憶與回溯上的偏差。民眾若曾出入相關場所或與個案有接觸，請進行自我健康監測，於6月2日前若出現疑似確診症狀，應撥打縣府1999專線，將速安排至指定社區採檢院所就醫。

▲雲林縣政府公布明日5月25日於東勢鄉設立社區快篩站，9:00-15:00民眾可以電話及現場預約。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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