雲林+1足跡曝　六輕外包商每天吃同家便當、小火鍋...曾到水林助唸

記者蔡佩旻／雲林報導

今日疫情全國新增本土544 例(含校正回歸)，雲林新增1例累計共7例，雲林縣政府今（25）日下午直播公布雲林縣第7位確診者個案，雲林縣長張麗善表示，案5083例為男性，65歲，生活範圍往返新北市與麥寮鄉三盛村居處，感染源為新北市已確診的妻子案2776，而案5083為5月24日確診。

▲案5083(雲林縣麥寮鄉)男子於雲林縣共場所活動史。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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張麗善表示，案5083為65歲男子為外包商，工作於麥寮鄉工業園區長時性居於雲林，居住在麥寮鄉三盛村，假日會回新北市汐止區住家， 5月15日至16日曾返回新北市，5月19日妻子(案2776)於台北市的醫院確診，同日案5083亦出現症狀，5月23日因發燒由救護車送至醫院就醫並採檢，在5月24日凌晨確診。

▲案5083例為65歲男性，在5月24日確診，感染源為新北市已確診的妻子案2776。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

案5083(雲林縣麥寮鄉)男子於雲林縣共場所活動史：

5月16日15:10 台北回雲林 麥寮鄉三盛村

5月16日17:00讚不絕口小火鍋，外帶晚餐，（ 麥賽鄉仁德路201號）

5月17日09:30-16:30 上班（麥寮鄉工業園區）

5月17日12:00-12:30 大師兄便當店門市部，外帶中餐，（麥賽鄉仁德路203號）

5月17日16:30-17:00 讚不絕口小火鍋，外帶晚餐

5月18日09:30-16:30 上班（麥寮鄉工業園區）

5月18日12:00-12:30大師兄便當店門市部，外帶中餐

5月18日16:30-17:00 讚不絕口小火鍋，外帶晚餐

5月19日09:30-16:30 上班（麥寮鄉工業園區）

5月19日12:00-12:30大師兄便當店門市部，外帶中餐

5月19日16:30-17:00 讚不絕口小火鍋，外帶晚餐

5月19日18:00-2:00前往水林鄉助唸 5月20日09:30-16:30 上班（麥寮鄉工業園區）

5月20日10:00-10:30 源展超市(麥寮鄉中興村仁德西路二段)

5月20日12:00-12:30大師兄便當店門市部，外帶中餐

5月20日14:00-15:00 藥局（麥寮鄉仁德路）

5月20日16:30-17:00 讚不絕口小火鍋，外帶晚餐

5月21日09:30-14:00 上班（麥寮鄉工業園區）

5月21日12:00-12:30大師兄便當店門市部，外帶中餐

5月21日14:00-15:00喬賓汽車企業有限公 麥寮鄉三盛村許厝

5月21日16:30-17:00 讚不絕口小火鍋，外帶晚餐

5月22日09:00-10:00 橋頭區(麥寮鄉仁德路)

5月22日10:00-16:30 麥寮鄉三盛村住家

5月22日16:30-17:00 讚不絕口小火鍋，外帶晚餐

5月23日15:30 送至醫院就醫

▲案5083(雲林縣麥寮鄉)男子於雲林縣共場所活動史。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



衛生局長補充說明，案5083為工程公司負責人，而案5083之妻(案2776)於5月19日確診，因雙北目前確診數升高的關係未即時告知地方，而案5083亦未主動告知其妻確診，如有通報會隨即居家隔離，但此案在23日就醫後由醫院採檢確診。

衛生局長曾春美表示，目前此案5083所接觸者，匡列居家隔離5人、自主健康監測29人，其餘持續續查，有進一步資料補充更新。如民眾若曾出入相關場所或與個案有接觸,請進行自我健康監，於6月5日前出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀請打縣府1999專線，將速安排指定社區採檢院所就醫，不得搭乘大眾運輸自行就醫。

▲案5083(雲林縣麥寮鄉)男子於雲林縣共場所活動史。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

台塑麥寮六輕管理處表示，將會與衛生局聯繫確，進一步認案5083之足跡，目前台塑沒有員工確診也沒有員工被匡列。

台塑麥寮六輕管理處說明，台塑企業麥寮園區因應新冠肺炎疫情嚴峻，自5月12日起即發公佈函進行公告宣導政府之各項防疫措施，並啟動出所有人員入廠量測體溫且強制佩戴口罩、分艙分區辦公、辦公室洽公實名制、福利大樓販賣部實聯制、人員每日體溫管理、員工餐廳僅限外帶、各區域(含生活區)定時及定期環境清消等應變措施，希望響應政府防疫政策，共同防堵疫情。

▲雲林縣政府今日公布雲林縣第7位確診者個案，案5083為65歲男子為外包商，工作於麥寮鄉工業園區，居住在麥寮鄉三盛村，假日會回新北市汐止區住家。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



▲雲林縣確診者案例及關係圖。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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