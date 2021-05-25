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確診足跡賣場、市場、超市占多數　陳時中、雙北市長都呼籲：盡量待在家

▲▼新冠疫情升溫，雖然疫情指揮中心要求呼籲民眾不要外出不要群聚，但在重災區的板橋華江黃昏市場，下班時間還是湧進大批採買食材的婆媽。（圖／記者湯興漢攝）

▲《ETtoday新聞雲》捕捉到25日下午重災區板橋華江黃昏市場仍湧進大批民眾買菜，完全無視政府宣導「盡量待在家」，恐成防疫破口。（圖／記者湯興漢攝）

生活中心／綜合報導

本土疫情持續蔓延，除全國三級警戒外，25日更宣布停課延長至6月14日。回首這半個月來確診足跡，可以看出傳統市場、賣場仍屬於高危險區域，讓新北市長侯友宜期盼民眾，「減少出門機會、必要的話一定要戴好口罩」，而台北市長柯文哲更喊出「自主封城」，要市民一起待在家裡齊心防疫。

隨著疫情陷入膠著，各縣市首長、政府機關都紛紛要求民眾減少出門機會，但這幾日仍看到像是周末陽明山停車場塞車，讓柯文哲在會議上表示，「中央說『非必要別出門』，但周末還是有許多民眾前往陽明山，停課並非讓學生開Party，居家辦公也不是『叫你全家開車到陽明山』，提醒民眾『沒事就待在家』」；此外，議員王欣儀接受陳情指出，文山區的木新市場竟天天人潮聚集，甚至還出現攤商和民眾不戴口罩等問題，恐形成防疫破口。而類似這樣的群聚場景時有所聞，衛福部長陳時中針對這樣的行為，就曾感嘆說過，「在疫情期間，真的要為所有人的健康著想，而不是自私貪圖自己的方便，去危害群體的利益，乖乖在家防疫，沒事不出門，」

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▼從確診案例足跡可發現，大賣場、傳統市場屬於高風險地區。（圖／新北市政府提供）

▲▼新北公布確診個案足跡。（圖／新北市政府提供）

▲新北市20日公布公共場所足跡。（圖／翻攝自新北市政府）

此外，日前除了雙北，疫情慢慢擴及到其他縣市，基隆就有一名高中生病例曾去過桌遊店三天，讓基隆市長林右昌日前難得下重話，要求所有停課的學生「乖乖待在家，放防疫假停課不是給大家出去玩的！」，希望市民能夠上下一心，一同守住防線。

從五月上旬開始，本土疫情爆發，從萬華茶藝館一路開始延燒，不管各行各業都出現確診者，甚至包含衛福部食藥署都已經出現2名確診個案。各縣市首長都不斷重複宣導，新北市長侯友宜22日就在臉書上呼籲，「民眾待家在家，現在是打仗的時刻，中央地方一條心，相信市民也與政府站在一塊，好好待在家，就是防疫的最佳尖兵。」

而從近日新北的確診足跡中發現，那就是許多民眾因為恐慌疫情缺物資，一窩蜂群聚在生鮮超市、傳統市場，群聚感染成為防疫破口，讓醫療粉專「MedPartner 美的好朋友」、主播廖婕妤都紛紛呼籲，「千萬不要人擠人採買，物資完全不缺，別出門乖乖待在家。」

▲▼新冠疫情升溫，雖然疫情指揮中心要求呼籲民眾不要外出不要群聚，但在重災區的板橋華江黃昏市場，下班時間還是湧進大批採買食材的婆媽。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼重災區板橋華江市場在25日仍湧進大批民眾買菜。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼新冠疫情升溫，雖然疫情指揮中心要求呼籲民眾不要外出不要群聚，但在重災區的板橋華江黃昏市場，下班時間還是湧進大批採買食材的婆媽。（圖／記者湯興漢攝）

從疫情開始爆發之初，儘管政府、醫療機構都緊急做出相關應對，，各公司行號也開始實施分流、居家上班，就是要減少大家出門的機會，也期盼民眾能夠聽從政府宣導，盡量待在家中當個「宅宅防護尖兵」，避免群聚感染風險，讓疫情更加蔓延。

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