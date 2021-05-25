陳時中稱146人失聯　北市澄清「是78人」：盼中央多給員警鼓勵





▲陳時中稱北市146人失聯，北市府回應，截至25日0時是78人。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

全台新冠肺炎疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中25日表示，雙北市有310名輕症病患失聯，北市146名、新北市164名，「這數目還是太多了。」對此，台北市副發言人黃瀞瑩澄清，北市截至24日晚間，尚有78名確診者失聯，盼中央能給予基層員警更多鼓勵，以最快的速度找到這些個案。

陳時中25日透露，雙北目前檢疫量能持續增加，但目前台北市146人、新北市164人失聯，希望可以儘速和警政單位合作聯繫，儘速安置。而指揮中心發言人莊人祥則說，這應該算失聯、尚未聯絡上，相信大多是輕症病患。

針對陳時中直指，北市有146名失聯者部分，台北市政府副發言人黃瀞瑩25日晚間澄清，截至24日晚間為止，台北市收到的失聯者為78人，員警們也相當努力在聯繫與追蹤，盼中央能給予基層員警更多鼓勵，以最快的速度找到這些個案。

而黃瀞瑩日前也對失聯者情況做說明，提及這群人可能是自行去醫院做PCR，填資料的字跡難以辨識，例如數字寫錯、地址不正確等，就會被北市府加入失聯名單，但該失聯名單數字每天都會變更，因此有找到就會做刪減。因為PCR是由醫院通知受測者，如果醫院沒做後續處理，的確有可能待在家；已找到的人就會視輕中重症來決定後續動作，並以同心圓方式找可能接觸者開居家隔離單。

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