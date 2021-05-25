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防疫指揮官哽咽不捨員警染疫　他讚陳時中有這三大重要特質

▲▼陳時中哽咽瞬間。（圖／翻攝疾管署畫面）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中25日於記者會中哽咽。（圖／翻攝疾管署畫面）

記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中25日忍不住哽咽，不僅道出警政同仁辛苦防疫，更下重話表示「八大還要偷偷開？這些都是加重社會負擔」。台灣基進新聞部副主任陳子瑜分析，陳時中有做為指揮官三個最重要的特質：尊重專業、身段柔軟、給人安心的力量。

台灣新冠肺炎本土疫情嚴重，陳時中25日下午在記者會後，忍不住哽咽道出警政同仁辛苦防疫，更下重話表示「八大還要偷偷開？這些都是加重社會負擔」，他情緒看似快忍不住，隨後立即結束記者會。

對此，陳子瑜透過自身經驗分享，自己所共事過的陳時中與防疫團隊，表示最近因為疫情的發展，明顯有一股力量，正在把民眾的擔憂，導引成攻擊整個疫情指揮中心的無能。

陳子瑜指出，依據自己曾和他們共事的經驗來看，這種攻擊完全不是事實，「有人會說，科技防疫有陳其邁、口罩國家隊有沈榮津，那陳時中呢？」他的回答是，陳時中有做為指揮官三個最重要的特質：尊重專業、身段柔軟、給人安心的力量。

陳子瑜指出，指揮官要負擔決策的成敗，防疫這種攸關千萬人性命的事情，指揮官的心理壓力一定非常大，也往往因為這樣，會過度依賴自己的判斷，拒絕不同意見。

陳子瑜說，不過陳時中沒有，包括時任副總統陳建仁、時任行政院副院長陳其邁的公衛建議，以及行政院副院長沈榮津的經濟意見，陳時中都充分尊重，並且透過大家一起討論的會議，做出決策。

此外，陳子瑜也提及，這邊要特別提到一個人，就是專家小組決策召集人張上淳。張上淳是現任台大副校長、台大醫院感染科醫生，自疫情爆發後，義務協助防疫工作至今。

陳子瑜透露，張上淳曾經歷過SARS事件，對於病毒特徵、變異情形、國外相關研究有相當豐富的閱歷，可說是和陳建仁、陳其邁一起，擔任指揮中心的智庫。

不過，陳子瑜也說，張上淳差一點被一股力量逼走。疫情爆發初期，指揮中心陸續對其他國家發布旅遊禁令時，張上淳的兒子在禁令發布前便已在國外，仍遭到抨擊，並一度試圖逼張上淳退出團隊。幸好，張上淳仍待在團隊內，否則一定是防疫的第一個破口。

陳子瑜表示，陳時中的另一個特質，是身段柔軟。這一年多來，疫情記者會上的各種問題，陳時中的回應都是不卑不亢，甚至可說是有教無類。

陳子瑜說，在記者會之外的地方，陳時中同樣如此。在各種會議上、拜會各種團體、出席各種場合，他都是笑笑的，接受各種批評與建議，並且說明政府的防疫政策，尋求共識。

陳子瑜也提到，還記得去年疫情比較緩和的時候，陳時中跟防疫團隊一度化身成農產品與觀光大使，從北到南推銷各地好東西，讓不少民眾感到很心疼，要求他們輪班好好休息。

陳時中為什麼要這麼做？陳子瑜說，因為陳時中知道，當時全國因為疫情，經濟都受到很大的衝擊，具備超高知名度的他，可以帶動買氣、人潮，讓小商家們的生意好一點、生活好一點。

陳子瑜也分享，他曾問過陳時中的機要秘書，平常都什麼時候休息，「對方回我，躺上床的時候」。從中國武漢返回的台灣包機那次，陳時中在第一線，從深夜待到凌晨，直到沒什麼問題，才稍微休息一下，又繼續一天的行程。

陳子瑜強調，只要有需要陳時中的地方，他都會盡力做到，這樣的個性，讓陳時中給予民眾無比的安心。

陳子瑜也說，去年6月陳其邁辭去行政院副院長一職，行政院長蘇貞昌請辦公室同仁和部會首長吃晚餐，陳時中特別走到他們這一桌敬酒，感謝大家的付出，所有人也趕緊起身舉杯回敬，因為他才是付出最多的人。

陳子瑜回憶，陳時中那晚特別高興，還上台高歌一首「針線情」，現在想想，這應該是他這一年多來，少數真正能感到放鬆的時刻。

陳子瑜表示，今天看到陳時中在防疫記者會上，為警察同仁抱不平的樣子，這確實是他難得動怒了，因為疫情的破口，永遠都是少數不自愛的人，在傷害團隊的防線、傷害其他人的生命安全。

陳子瑜強調，防疫需要陳時中這樣的指揮官，也需要所有人，一起配合，守住台灣。

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