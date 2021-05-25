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快訊／新北確診破2千！　最新分佈圖曝光：板橋500例、中和301例

▲新北市0426-0525累計確診數。（圖／衛生局提供）

記者羅婉庭／新北報導

中央流行疫情指揮中心25日下午公布新增確診、校正回歸共542例本土，並宣布全國三級警戒、停課延長至6月14日。根據新北市統計，目前累計共2014人確診，其中，板橋500例、中和301例佔最大宗。

新北市自4月26日至今累計案例，包括板橋500例，中和301例，三重212例，新莊200例，永和145例，，土城136例，新店區133，蘆洲77例，五股50例，樹林48例，汐止44例，淡水41例，泰山30例，林口29例，三峽23例，八里12例，深坑10例，鶯歌7例，金山2例，石碇3例，萬里2例，瑞芳2例，貢寮1三芝1例，石門1例。

至於新北市今日新增的243案例區域分佈，板橋59例，中和34例，新莊32例，三重30例，新店14例，永和13例，汐止11例，土城9例，五股7例，蘆洲6例，三峽5例，泰山4例，深坑3例，林口5例，樹林6例，淡水2例。

新北市長侯友宜表示，由於重症比已高達15%，板橋、永和篩檢陽性者增加，特別再加畫熱區，並開設熱區防疫中心，明日上午將啟動新店區5里、永和區5里的強化三級警戒。

民政局說明，永和區受關懷及規範市民數共22201人，熱區防疫中心將設置於得和活動中心，被劃入的熱區涵蓋，秀林、福和、民族、民治、永元，計5里。新店區則有29115人，新店熱區防疫中心設於吉祥市民活動中心，熱區涵蓋德安、吉祥、玫瑰、雙城、日興計5里。

侯友宜表示，國內疫情一直都不樂觀，目前為止更沒有樂觀的條件，建議事先做好停班的準備，他指出，判斷高峰期、關鍵期目前無法下降，因此建議中央在必要時就該停班，因為停班才能真正有降低市民活動，同時，也希望中央提出經濟紓困、補助方案。

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