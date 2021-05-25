陳時中哭了！　他痛揭「萬惡2源頭」被輕放：全體國人比較想哭

記者邱晟軒／綜合報導

疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心今（25日）宣布延長全國三級警戒至6月14日。面對醫療量能不足、警政同仁又不斷傳出確診，陳時中在記者會上哽咽落淚痛批，八大還要偷偷開？這些都是加重社會負擔，「沒有好好做事情的應該要檢討」。對此，有知名部落客發文表示，疫情會失控源自於3+11讓機師趴趴走以及諾富特分流沒做好，結果他們被罰得不痛不癢，「比較想哭的是全體國人吧？」

陳時中今在記者會上提及，大家一直問警察同仁相關確診案例，從疫情開始，一有問題就要趕快請警政協助，失聯也是警政、八大行業也是警察在抓，口罩有沒有戴也是警察在抓，這些都應該要自己要做好，警察同仁真的很辛苦，「沒有好好做事情的應該要檢討」。

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▲陳時中哽咽落淚瞬間。（圖／翻攝疾管署畫面）

不過，有知名旅遊部落客在臉書「愛出國 i-FLY.tw」上以「那些沒有好好做事情的人要檢討」為題發文表示，其實這次疫情一切事情的源頭就是：「華航3+11讓機師趴趴走」、「諾富特分流沒做好」，並附上一張陳時中稍早前在記者會上哽咽落淚的截圖。原PO緊接著指稱，結果華航和諾富特被高高舉起、輕輕放下、罰得不痛不癢，比較想哭的是全體國人吧。

貼文曝光後，立刻引起許多網友留言，「3+11真的是一切的源頭」、「3+11....躲起來了」、「最中肯的標題」、「源頭就是政府同意3+11政策，這次疫情失控，都是政府害的」、「3+11不是衛福部核准的嗎？」。