挑戰柯文哲？木新市場不甩「自主封城」　遭爆人潮天天擠爆

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎持續延燒，儘管三級警戒並未強制禁止民眾出門，但為了讓防疫工作順暢，台北市長柯文哲喊出「自主封城」，要市民一起待在家裡齊心防疫。沒想到，議員王欣儀接受陳情指出，文山區的木新市場竟天天人潮聚集，甚至還出現攤商和民眾不戴口罩等問題，恐形成防疫破口。

▼文山區的木新市場外每天人潮眾多。（圖／議員王欣儀研究室提供，下同）

王欣儀表示，台北市長柯文哲24日在防疫應變會議上指出，5月28日若要解封第三級警戒「有困難」，因為照目前的疫情數據看來，5月28日會出現第3個高峰，學生停課應該會延長。

王欣儀認為，文山區至今仍是確診數第二名的重災區，在疫情尚未獲控制前，市府應研議再進一步加強管制措施。

王欣儀說，她接獲文山區樟文里長林淑珠陳情，指自疫情爆發、北市升至第三級警戒以來，木新市場「外攤」仍舊天天人潮聚集，還有攤商會把口罩拿下來，或是有老太太不配合戴口罩等情形不勝枚舉。

林淑珠無奈表示，無論警察、里長如何宣導，群聚狀況仍然未解，有警察勸導時狀況可能會好一些，警察一離開往前走，後頭民眾又開始聚集。協助勸導一週多的時間下來，情況持續，她已經頭痛欲裂、緊繃的情緒快要崩潰。

王欣儀強調，為防堵這些非列管的攤販市集成為防疫破口，不能單靠里長、警察宣導，力量有限無法有效管制。若要維持必要民生所需，應保留室內市場實名制、量體溫運作，以供應民眾買菜需求就好。其他非列管的臨時市集攤商，因容易群聚又無法有效管控的地方，市府應要考量升高防疫作為，宣布暫停。