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市場買菜引爆怒火互嗆打架！2男未戴口罩　網轟：去快篩站打啦

記者沈繼昌／桃園報導

有網友目睹桃園市龜山區某處傳統市場有民眾未戴口罩打架，將這段影片上傳臉書《桃園人》，還有菜籃族目睹後報警處理，龜山警方趕抵後確認2人因買菜起口角大打出手，由於2人都未戴口罩，警方依規定開立紀錄函送市府衛生局裁罰，但網友紛紛留言「打架可以，請戴口罩」、「要打去快篩室打」。

臉書《桃園人》今天有網友上傳一段影片，「龜山市場不戴口罩打架」，影片中幾名男子相互拉扯對嗆，目擊的民眾喊說「打給110啦」，市場上不少菜籃族騎車經過卻駐足觀望，但打架2名男子卻未戴口罩。

▲有網友21日上傳一段桃園市龜山區某傳統市場，攤商雇主與員工大打出手，兩人都未戴口罩引起菜籃族觀望，警方趕抵後將2人都函送衛生局裁罰。（圖／翻攝自臉書《桃園人》）

▲有網友21日上傳一段桃園市龜山區某傳統市場，攤商雇主與員工大打出手，兩人都未戴口罩引起菜籃族觀望，警方趕抵後將2人都函送衛生局裁罰。（圖／翻攝自臉書《桃園人》）

▲網友21日上傳桃園市龜山區某傳統市場，有人未戴口罩打架。（圖／翻攝自臉書《桃園人》）

▲網友21日上傳桃園市龜山區某傳統市場，有人未戴口罩打架。（圖／翻攝自臉書《桃園人》）

龜山派出所副所長許冠章指出，有關臉書網站貼文「龜山市場不戴口罩打架」，同仁到場後了解，原來是林姓員工與1名女顧客因買菜起口角，陳姓雇主出馬勸退林姓員工，影片中陳姓雇主與林姓員工均未戴口罩，員警依規定開立紀錄表，並函報主管機關市府衛生局進行裁罰。

龜山警分局呼籲，目前全國疫情警戒提升至第三級，規定市民外出均應戴口罩，以杜絕成為防疫破口。

該段影片引起不少網友留言：「常常經過看他不戴口罩在那邊叫賣都快嚇死了」、「龜山染疫足跡這麼多，還不戴口罩」，「不戴口罩不要跟他買東西」、「可以打架，請戴口罩」、「要打去快篩室打」。

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