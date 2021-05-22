雲警「口罩取締」揪9人！鎖定夜騎族　公園、市場、車站勿群聚

▲雲林縣警察局於公園、市場、車站等計51處，部署警力107名，規劃宣導、勸導、告誡及採取驅散作為，並執行取締告發未戴口罩，共開出9件取締單。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警察局鑒於COVID-19疫情持續升溫，中央流行疫情指揮中心於5月19日宣布全國升級三級警戒，因應事項包括外出時全程戴口罩、避免不必要移動、活動或集會及停止室內5人、室外10人以上的家庭聚會和社交聚會等相關防疫措施作為，並執行取締告發未戴口罩，共開出9件取締單。

▲雲林縣警局目前取締9件大部分是騎腳踏車與騎機車外出之民眾。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣警察局配合中央及地方政府防疫政策，於昨日即先行規劃轄區內有可能群聚之處所，如公園、市場、車站等計51處，部署警力107名，規劃宣導、勸導、告誡及採取驅散作為，以防止民眾因群聚增加感染率，今（22）日計取締告發民眾未戴口罩9件。

▲雲林縣警局目前取締9件大部分是騎腳踏車與騎機車外出之民眾。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣警局表示，目前取締9件大部分是騎腳踏車與騎機車外出之民眾，警方負責做現場違規事實的採證，若接到民眾檢舉未戴口罩，會立刻派員到場蒐證，將相關證據及紀錄表函請衛生局認定是否構成違反傳染病防治法並做進一步裁處。

雲林縣警察局局長朱宗泰呼籲，為了保護全民健康安全，出門一定要戴口罩，不要有民眾群聚的情形，共同防杜破口。

▲雲林縣警局目前取締9件大部分是騎腳踏車與騎機車外出之民眾。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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