　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台北三級警戒後「關鍵周末」　直擊西門町、台北車站人潮全蒸發

▲▼新冠疫情漫延，民眾害怕染疫，選擇躲在家中足不出戶。每到假日便人滿為患的西門町、台北火車站及華山大草原，人潮瞬間蒸發如同空城一般。（圖／記者湯興漢攝）

▲新冠疫情漫延，民眾害怕染疫，選擇躲在家中足不出戶。每到假日便人滿為患的西門町、台北火車站及華山大草原，人潮瞬間蒸發如同空城一般。（圖／記者湯興漢攝）

記者林彥臣／綜合報導

22日是台北、新北實施「第三級警戒」的第二個周末，也是觀察台灣實施疫情干預措施是否有效的關鍵時間點，《ETtoday新聞雲》22日直擊西門町、台北車站、華山大草原、寧夏夜市等人潮群聚熱點，再度呈現宛如空城的「人潮全蒸發」狀態。

▲▼新冠疫情漫延，民眾害怕染疫，選擇躲在家中足不出戶。每到假日便人滿為患的西門町、台北火車站及華山大草原，人潮瞬間蒸發如同空城一般。（圖／記者湯興漢攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲西門町周邊道路一路暢通。（圖／記者湯興漢攝）

台灣本土疫情大爆發，從15日起單日突破180例，並在當日實施雙北第三級警戒，當時整個大台北地區民眾進入「自主封城」狀態，不僅街頭人車稀少，百貨公司等人潮聚集熱點，同樣也門可羅雀。

▲▼新冠疫情漫延，民眾害怕染疫，選擇躲在家中足不出戶。每到假日便人滿為患的西門町、台北火車站及華山大草原，人潮瞬間蒸發如同空城一般。（圖／記者湯興漢攝）

▲華山草原空無一人。（圖／記者湯興漢攝）

22日雙北進入第三級警戒的第二個周末，向來人滿為患的西門町、台北火車站再度呈現空城狀態，過往交通最擁塞的西門町、台北車站周邊道路，變得車流稀少，一路暢通，整片華山大草原也同樣空無一人。

▲▼20210522寧夏夜市部分店家營業無攤販人潮。（圖／記者莊喬迪攝）

▲晚餐時段的寧夏夜市，依舊不見人潮。（圖／記者莊喬迪攝）

台北的另一個人潮群聚熱點「寧夏夜市」，到了晚餐時段依舊人潮稀疏，原本是攤販的地方變成了停車位，連蚵仔煎老店的店員都比外帶的人多。

▼知名老店的店員都比光顧的客人還多。（圖／記者莊喬迪攝）

▲▼20210522寧夏夜市部分店家營業無攤販人潮。（圖／記者莊喬迪攝）

ET快訊
抗疫防群聚　北捷宣布即刻調整各路線離峰班距
恐怖畫面曝！北車男未戴口罩狂砍2警　手持開山刀囂張逛大街
又傳染疫！中華電信證實內勤員工快篩呈陽性
快訊／朝陽科大夜唱團染疫！3天快篩1655例結果出爐
「3天前發現通報數有異！」　陳時中公開校正回歸400例始末
當沖太誘人！男大生棄做波段「15天輸掉20萬」哭慘

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

網美賣「快篩試劑」2000元不含運　網怒轟：智商稅？

快訊／彰化公布新足跡！　確診者曾吃築間、逛全聯、黃昏市場

中華電信再爆一例！分公司內勤快篩陽性　大樓緊急消毒

「3天前發現通報數有異！」　陳時中公開校正回歸400例始末

張麗善沉痛「鄉親勿返鄉」　全台多處無症狀確診！林內篩檢站啟用

一週病例「校正回歸」數據曝光！19日新增最多人、17日破400例

台北三級警戒後「關鍵周末」　直擊西門町、台北車站人潮全蒸發

高雄漢神巨蛋櫃姐染疫「感染源不明」　百貨閉店3天大消毒

發燒被退掛+篩檢量已滿！中市府確診女開車連衝3醫院才採檢

連8天確診破百！醫忙到5天沒回家…女兒哭著打字：家裡只剩我

台灣沒疫情！大媽電信行外怒譙　戴口罩誣衊國家「我沒戴也沒死」

騎士停紅燈滑手機沒發現被盯上 警察當場霸氣抓包！網：幹得好

防疫停課！萌孩爬門框、吊門頂　爸見「崩潰畫面」嘆：才第一天

金髮姐大鬧超市！口罩甩地遭開罰　員警前跳舞示威...開不對單「就斬」

陳珮騏推「鳥嘴口罩改裝法」貼合不悶熱　大臉怎麼辦？頭髮綁帶、內衣肩帶拿來用！

徐仁國「護頭殺」Man爆守護朴寶英　要她辭職「只要妳開口，我什麼都給妳❤」

新北方唐鏡跳跳鬧超商挑釁店員　開罰1萬5...妻道歉：我相夫無方

貓VS.狗實測「棉線挑戰」兩樣情 貪吃薩摩耶暴力破解形象秒蒸發

三寶開車卡在分隔島輪胎狂自轉 動彈不得網笑：愛的魔力轉圈圈

買晚餐不戴口罩！店員好心提醒　男暴走狂飆三字經：沒被譙過膩？

網美賣「快篩試劑」2000元不含運　網怒轟：智商稅？

快訊／彰化公布新足跡！　確診者曾吃築間、逛全聯、黃昏市場

中華電信再爆一例！分公司內勤快篩陽性　大樓緊急消毒

「3天前發現通報數有異！」　陳時中公開校正回歸400例始末

張麗善沉痛「鄉親勿返鄉」　全台多處無症狀確診！林內篩檢站啟用

一週病例「校正回歸」數據曝光！19日新增最多人、17日破400例

台北三級警戒後「關鍵周末」　直擊西門町、台北車站人潮全蒸發

高雄漢神巨蛋櫃姐染疫「感染源不明」　百貨閉店3天大消毒

發燒被退掛+篩檢量已滿！中市府確診女開車連衝3醫院才採檢

連8天確診破百！醫忙到5天沒回家…女兒哭著打字：家裡只剩我

因應疫情變化　北捷即起調整各路線假日及平日離峰班距

網美賣「快篩試劑」2000元不含運　網怒轟：智商稅？

已標舊照…魔人仍狂唸「怎沒戴口罩」！曾雅蘭被洗版傻眼：看清楚

疫情持續擴散！　吳青峰「沒能力貢獻就在家」：別讓莽撞成為病毒

我國跆拳道連6屆獲奧運資格　東奧4席滿額要拚久違金牌

P!NK曝曾是雙性戀　初戀女友愛上親哥「感到很迷惘」

快訊／彰化公布新足跡！　確診者曾吃築間、逛全聯、黃昏市場

中華電信再爆一例！分公司內勤快篩陽性　大樓緊急消毒

又傳染疫！中華電信證實內勤員工快篩呈陽性

憂防護短缺　松山慈惠堂贈警消醫3萬件防護衣＋N95口罩1.3萬個

收銀員甜喊男顧客「達令、寶貝」　他怒瞪下秒性感M字腿：謝謝❤

生活熱門新聞

遊客狂湧「陽明山、合歡山」　網見停車場滿了

「中和方唐鏡」妻曝相愛過程：再嗆我們離婚試試看

今增321+400例上週個案　新北384例最多

網狂問「本土400校正回歸」是啥？ 陳時中給答案了

住家1樓開鎖店…關門吃飯遭開單「沒戴罩」！

單日暴增321例本土！　2例死亡

即／漢神巨蛋8樓櫃姐確診　足跡史曝光！

今確診加校正個案「共721例本土」　萬華活動史有258例！

2淨土淪陷！全台1926本土「3縣市一夜變色」

新北方唐鏡悲劇了　妻46字道歉

台中11例足跡全曝光！台積電工程師家族3確診

基隆就有鐵路街　確診男卻連跑萬華！2關鍵曝

在家吃東西　沒戴口罩竟被開罰！背後原因曝

應到54實到萬人！遠端上經濟學竟「留言區暴動」

更多熱門

相關新聞

韓國瑜造句校正回歸　超胸發言人壞壞留言

韓國瑜造句校正回歸　超胸發言人壞壞留言

22日台灣新增321起本土案例，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示有400例是「校正回歸」的本土個案，「校正回歸」四個字成了熱門話題，高雄市前市長韓國瑜也在臉書發文「造句#校正回歸」，結果被稱為「最辣發言人」的前主播何庭歡一句「老闆的髮量也要校正回歸」，讓萬人讚爆，還說「搶到槍」。

本土病例「校正回歸」！上週數據曝光

本土病例「校正回歸」！上週數據曝光

「136字刷卡論」神解校正回歸！ICU醫讚負責

「136字刷卡論」神解校正回歸！ICU醫讚負責

高雄漢神巨蛋櫃姐染疫　百貨閉店3天消毒

高雄漢神巨蛋櫃姐染疫　百貨閉店3天消毒

快訊／十軍團證實1官兵確診新冠肺炎

快訊／十軍團證實1官兵確診新冠肺炎

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19新冠疫情台灣防疫社區感染

讀者迴響

熱門新聞

快訊／傳本土再爆量！侯友宜宣布：板橋、中和啟動強化三級

傳今日確診數「再創紀錄」！衛生局：案例的確有增加

北市2警勸戴口罩被砍頸濺血

遊客狂湧「陽明山、合歡山」　網見停車場滿了

「中和方唐鏡」妻曝相愛過程：再嗆我們離婚試試看

今增321+400例上週個案　新北384例最多

網狂問「本土400校正回歸」是啥？ 陳時中給答案了

住家1樓開鎖店…關門吃飯遭開單「沒戴罩」！

單日暴增321例本土！　2例死亡

即／漢神巨蛋8樓櫃姐確診　足跡史曝光！

幕後／雙北清查400例未上報　陳時中替地方說情

今確診加校正個案「共721例本土」　萬華活動史有258例！

2淨土淪陷！全台1926本土「3縣市一夜變色」

陳其邁「霸氣封印」公園籃框　萬人看傻跪了

陳時中「一句話奏效」　直擊北市變空城！

更多

最夯影音

更多
台灣沒疫情！大媽電信行外怒譙　戴口罩誣衊國家「我沒戴也沒死」

台灣沒疫情！大媽電信行外怒譙　戴口罩誣衊國家「我沒戴也沒死」
騎士停紅燈滑手機沒發現被盯上 警察當場霸氣抓包！網：幹得好

騎士停紅燈滑手機沒發現被盯上 警察當場霸氣抓包！網：幹得好

防疫停課！萌孩爬門框、吊門頂　爸見「崩潰畫面」嘆：才第一天

防疫停課！萌孩爬門框、吊門頂　爸見「崩潰畫面」嘆：才第一天

金髮姐大鬧超市！口罩甩地遭開罰　員警前跳舞示威...開不對單「就斬」

金髮姐大鬧超市！口罩甩地遭開罰　員警前跳舞示威...開不對單「就斬」

陳珮騏推「鳥嘴口罩改裝法」貼合不悶熱　大臉怎麼辦？頭髮綁帶、內衣肩帶拿來用！

陳珮騏推「鳥嘴口罩改裝法」貼合不悶熱　大臉怎麼辦？頭髮綁帶、內衣肩帶拿來用！

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面