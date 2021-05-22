台北三級警戒後「關鍵周末」　直擊西門町、台北車站人潮全蒸發

▲新冠疫情漫延，民眾害怕染疫，選擇躲在家中足不出戶。每到假日便人滿為患的西門町、台北火車站及華山大草原，人潮瞬間蒸發如同空城一般。（圖／記者湯興漢攝）



記者林彥臣／綜合報導

22日是台北、新北實施「第三級警戒」的第二個周末，也是觀察台灣實施疫情干預措施是否有效的關鍵時間點，《ETtoday新聞雲》22日直擊西門町、台北車站、華山大草原、寧夏夜市等人潮群聚熱點，再度呈現宛如空城的「人潮全蒸發」狀態。

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▲西門町周邊道路一路暢通。（圖／記者湯興漢攝）



台灣本土疫情大爆發，從15日起單日突破180例，並在當日實施雙北第三級警戒，當時整個大台北地區民眾進入「自主封城」狀態，不僅街頭人車稀少，百貨公司等人潮聚集熱點，同樣也門可羅雀。

▲華山草原空無一人。（圖／記者湯興漢攝）



22日雙北進入第三級警戒的第二個周末，向來人滿為患的西門町、台北火車站再度呈現空城狀態，過往交通最擁塞的西門町、台北車站周邊道路，變得車流稀少，一路暢通，整片華山大草原也同樣空無一人。

▲晚餐時段的寧夏夜市，依舊不見人潮。（圖／記者莊喬迪攝）



台北的另一個人潮群聚熱點「寧夏夜市」，到了晚餐時段依舊人潮稀疏，原本是攤販的地方變成了停車位，連蚵仔煎老店的店員都比外帶的人多。

▼知名老店的店員都比光顧的客人還多。（圖／記者莊喬迪攝）

