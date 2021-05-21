桃園水情非常可能進紅燈　鄭文燦：如二階限水「供五停二」

▲桃園市長鄭文燦21日視察機場捷運與高鐵桃園站簡訊實聯制執行狀時表示，桃園水情從橙燈進入紅包非常可能。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對石門水庫持續探底，市長鄭文燦表示，水情今天開始轉為橙燈，但他個人認為非常有可能進入紅燈階段，目前市府在水源調度、備援與節水三方要同時並進，但如果進入紅燈就會進入二階段限水，變成供五停二，會請各單位做好準備，各種方案都要派上用場。

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▲石門水庫水情吃緊，上游部分水位嚴重下跌。（圖／翻攝自桃園市觀旅局即時影像）

鄭文燦21日中午到高鐵桃園站與機捷A18站，了解捷運簡訊實聯制執行狀況，針對經濟部已宣布水情從黃燈轉橙燈，市府相關因應措施，鄭文燦指出，水情燈號今天開始轉為橙燈，已按照不同類別減量供水20%或13%，先前不論是游泳池、三溫暖、洗車業都已經停業，目前北水南調的力道需要更提高，應該要增加6萬噸左右。

鄭文燦強調，目前市府備援水源包括放流水、工地水、河川水、埤塘水、地下水，這5種水源要充分利用，但若到6月還沒有降雨訊息，進入紅燈階段就變得非常有可能，石門水庫今天有效蓄水率僅剩約10.5%而已，這樣的水情非常吃緊，要請所有的市民一起節水。

此外，鄭文燦提及，桃園市全市1400口工業用抗旱水井都已通知可以啟用，公園與民生備用水井也請各區公所盤點，都要派上用場，600個取水點也要準備好，如果進入紅燈就會進入二階限水，屆時就是供5停2，籲請市民要有心理準備。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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