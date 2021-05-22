拆除公園球框惹議　鄭文燦：提高全市797座公園防疫管制等級

▲桃園市提高全市797座公園的防疫管制等級，拆除相關運動設施。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府決定提高全市797座公園的防疫管制等級，由市長鄭文燦率相關人員拆除相關運動設施，包含籃球場、羽球場、網球場、排球場等運動設施球框、球架及球網，然反觀公園或是涼亭裡面仍有人群聚，引發民眾兩極看法。鄭市長22日表示，拆除籃球框主要是減少群聚的風險，市府會落實執行。

鄭市長指出，全國疫情警戒已提升至第三級，為避免青少年及孩童增加群聚風險，決定提高全市797座公園的防疫管制等級，目前除強制佩戴口罩，也要禁止飲食、禁止群聚，相關運動設施。

而公園的運動的設施跟遊戲設施停止使用，昨日起不管是圍籬或者拆籃框，目的都是為了停止使用，尤其是有時候夜間會有青少年朋友們會在公園群聚，警察局跟各單位一樣會在公園進行稽查，目的是希望能夠減少群聚的風險。

針對市府大動作拆除公園內的球框，引發網友熱議指稱：「用網子套著就好了，以後復原比較容易」、「拆掉也太多工了吧」、「拆掉是對的」、「還不簡單，打球的沒帶口罩就罰錢」、「拆籃框，硬是要找事來做是嗎？」、「籃筐封起來就無法投籃了不是嗎？」、「需要整個拆掉之後再裝？拆除也需要有地方存放吧？」

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