2月大男嬰頭部骨折腦傷慘死！保母鬼扯翻身壓到　一張紙打她臉

▲蔡姓保母2019年6月間受雇照顧僅2個月大林姓男嬰，但同年10月卻發現男嬰有異狀，經男童父親送醫急救在加護病房急救1個月後仍不治。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蔡姓褓姆於2019年6月間受雇照出生2個月大男嬰，未料2個月後，父母發現男嬰右臉頰出現瘀青紅腫，隨後多次發現男嬰臉部等處出現多次瘀傷，同年10月蔡姓保姆通知男嬰父親聲稱，男嬰呼吸有異狀，經轉送林口長庚醫院加護病房急救至隔月仍不治；檢方根據醫院診斷證明男嬰顱內有骨折且係受虐性腦傷，蔡女卻否認施虐，檢方偵結依傷害致死罪嫌起訴，並依兒少福利與權益保障法向地院聲請加重其刑。

檢警調查，31歲蔡姓女子領有保母人員技術證，並申請居家式托育服務登記，2019年6月3日起，受雇林姓男子照顧出生僅2個月的男嬰，但父母卻發現，男嬰常常出現頭部瘀青與紅疹等狀況，但蔡女辯稱是男嬰翻身時撞傷所致，同年10月8日上午8時許，蔡女發現男嬰全身發紫，呼吸與心跳都異常，卻未及時叫救護車送醫，反而打電話給男嬰父親有狀況，男嬰父親發現後緊急送，再轉送林口長庚醫院兒童加護病房急救，延至同年11月6日因顱內出血、腦水腫等症狀急救無效宣告不治。

檢警查出，男嬰送醫時曾出現臉頰紅腫、鼻樑與眼窩瘀青等外傷，醫院直覺可能受虐通報，法醫解剖男嬰時，證實男嬰係因頭部外傷造成頂骨骨折、雙側硬腦膜下腔出血、蜘蛛膜下腔出血與雙側視網膜出血，引發重度昏迷併發心肺衰竭、尿崩症致死。

蔡女在檢方複訊時辯稱，男嬰身上的傷勢可能係翻來翻去，壓自己的手還有奶嘴鍊才會造成臉部紅腫，也曾在洗澡時撞到臉盆邊緣致左耳瘀青，還有一次是幫男嬰洗澡後抱出浴室時，不慎踩到客廳地板上娃娃車摔倒，才造成男嬰臉頰紅腫等語。

但男嬰父母親多次詢問男嬰臉上與頭部等處傷勢何來？蔡女均含糊其詞帶過；檢方再根據醫院出具診斷證明，高度懷疑男嬰係受虐性腦傷，生前可能是受鈍器攻擊，且至少由1公尺以上高度墜落或拋摔才造成如此嚴重傷勢，因此認定蔡女涉嫌傷害致死罪嫌提起公訴，並建請地院法官依兒少福利與權益保障法向地院聲請加重其刑。

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