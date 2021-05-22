朝陽科大夜唱團染疫！3天快篩1655例結果出爐　台中市府即起撤離

記者董美琪、游瓊華／綜合報導

由於疫情獲得有效控制，暫無擴散疑慮，台中市政府22日宣布，朝陽大學前進指揮所任務已暫告一段落，即日起撤離。之後市府隨即安排國軍化學兵及動員環保局各區清潔消毒大隊，至學校篩檢區域、公共區域、校園週邊外圍進行擴大消毒。

朝陽前進指揮所表示，總計三日於校內進行1655例快篩，其中31名有疑慮之個案，經PCR核酸檢測，全數確認為陰性，顯示疫情並未擴散。

▲朝陽科技大學設置快篩站。（圖／民眾提供）



▲朝陽科大前進指揮所撤離，化學兵入校園消毒。（圖／校方提供）



台中市長盧秀燕表示，沒有人願意染疫，或想把病毒傳給別人，網路上針對朝陽科大首例確診女大生謾罵，事情發生後，大家應該互相關心支持，一起度過危機，目前相關危機已經進一步處理完畢。

▲朝陽科大今天緊急消毒。（圖／市府提供）



朝陽科大校長鄭道明表示，自疫情爆發以來，夜唱染疫事件引發社會高度關注，師生校友承受龐大的輿論壓力，學校第一線防疫工作人員，不眠不休，在短時間扛下巨大且艱困的任務，為的就是希望能夠守住朝陽。

鄭道明說，能度過這次大爆發危機，首要感謝台中市政府全力協助，疫情期間，台中市環保局協助進行三次全校及社區擴大清消，加上國軍化學兵擴大清消，如今能重返清潔安全校園，令人欣慰。

▲▼化學兵入校消毒。（圖／校方提供）



此外，鄭道明校長也再次呼籲朝陽全體師生，這波疫情仍未完全過去，現階段大家仍要落實防疫工作，做好自主健康管理，不能鬆懈，持續配合疫情指揮中心，齊心抗疫。