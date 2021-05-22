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社會 社會焦點 保障人權

恐怖畫面曝！北車男未戴口罩狂砍2警　手持開山刀囂張逛大街

記者邱中岳／台北報導

北市1名男子遭民眾檢舉，22日下午5時許在台北車站附近閒晃，還沒有戴口罩，警方獲報到場盤查男子身分，發現男子為通緝犯，要將人帶回派出所時，對方卻趁收拾東西時抽出開山刀砍殺2名警員，最後還持刀逛大街遭警方包圍壓制。

警方調查，22日下午5時許，有民眾檢舉台北車站有人沒戴口罩，警方前往查看，發現60歲的余姓男子沒戴口罩，上前盤查後發現余嫌竟然是通緝犯，忠孝西路派出所2名22歲的邱姓、涂姓警員準備將人帶回派出所。

▲▼街友在北車未戴口罩被檢舉，竟持刀砍警脖子。（圖／畫面翻攝爆料公社）

▲街友在北車未戴口罩被檢舉，竟持刀砍警脖子。（圖／畫面翻攝爆料公社）

余嫌本身就是住在台北車站附近的街友，警方陪同前往收拾東西時，余嫌竟然趁隙從雜物堆中抽出一把開山刀，直接朝邱姓警員脖子砍去，造成6公分撕裂傷，涂姓警員制止時手臂也遭劃傷，事後2名警員均送往醫院包紮治療。

有民眾拍下畫面，余男拿著開山刀在北車附近與大批警力對峙，余還大喇喇地持刀逛大街，最後警方趁其不備將人壓制，據了解，余姓男子除了是台北車站的街友之外，也因為涉及竊盜案件未到案執行，遭發布通緝。

▲▼街友在北車未戴口罩被檢舉，竟持刀砍警脖子。（圖／畫面翻攝LINE群組）

▲街友在北車未戴口罩被檢舉，竟持開山刀砍警脖子，在警力包圍下還持刀逛大街。（圖／畫面翻攝LINE群組）

嫌犯被警方帶回偵訊，但是面對詢問完全不發一語，也不願意表示為何要持刀砍殺警員，目前2名警員也在醫院接受治療。

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