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因應疫情變化　北捷即起調整各路線假日及平日離峰班距

▲捷運台北車站。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲捷運台北車站。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國內疫情持續擴大，台北捷運公司為因應疫情變化及旅客乘車需求，滾動管理並視人潮狀況彈性調整捷運各路線假日及平日離峰班距；至於平日尖峰時段，仍因應通勤需求維持原行駛班距，後續將持續觀察人潮情形彈性調整行車班距，民眾可多加利用「台北捷運GO APP」查詢各車站即時列車資訊；另外，為避免民眾群聚，北捷也自即日起，暫停開放全線捷運車站、地下街等處免費充電區。

各路線班距如下：（各線首末班車維持不變）
◎文湖線：假日全日班距約6.5分；平日尖峰時段班距約1分20秒至2分，平日離峰時段班距約4至5分。

◎淡水信義線：假日全日班距約8至9分；平日尖峰時段班距約6分鐘（重疊區段最短班距約3分鐘），平日離峰時段約9分鐘（重疊區段最短班距約4.5分）。

◎松山新店線：假日全日班距約8至9分；平日尖峰時段班距約6分（重疊區段最短班距約3分），平日離峰時段約8分（重疊區段最短班距約5分）。

◎中和新蘆線：假日全日班距約9.5分（重疊區段最短班距約5分）；平日尖峰時段班距約6分（重疊區段最短班距約3分），平日離峰時段約9分（重疊區段最短班距約4.5分）。

◎板南線：假日全日班距約8-9分；平日尖峰時段班距約6分（重疊區段最短班距約2至3分），平日離峰時段約9分（重疊區段最短班距約4.5分）。

◎環狀線：假日全日及平日離峰班距約10分，平日尖峰時段班距約4至7分。

北捷再次呼籲，使用電子票證搭車旅客，僅須輸入電話號碼註冊「台北捷運GO APP」會員，即可綁定票卡完成實聯制；或是至各票證網站辦理記名，保護自己及他人安全。另配合市府規劃期程，預計於5月23日起，台北捷運各車站及所轄地下街、台北小巨蛋、兒童新樂園及貓空纜車等，將於各相關地點貼上「簡訊實聯制」QR-CODE鼓勵民眾使用；同時也向台北市政府申請「MyCode」，將雙軌並行。「MyCode」可針對沒有手機的民眾掃描身分證條碼，以補「簡訊實聯制」民眾須有手機之限制。

北捷表示，場站清消頻率由原4小時加密為2小時；列車營運時間清消頻率，將由原8小時加密為4小時；捷運系統及各場站，均經環保局及陸軍第六軍團33化學兵群加強清消；民眾進入捷運車站（含售票處、車站大廳等區域）、中山及東區地下街等，務必全程佩戴口罩，如經勸導不聽者將開罰3000元至1萬5000元。

北捷也說，相關防疫資訊均透過捷運月台、閘門前及車廂電視、跑馬燈、資訊顯示器、「台北捷運GO」APP、公司網站新聞稿及「台北捷運」粉絲專頁等多元管道，宣導台北捷運防疫圖文及影片，加強列車及車站廣播；若有疑問，可洽北捷24小時客服專線：（02）218-12345，或台北市民當家熱線1999（外縣市02-27208889）或瀏覽北捷網站

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