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網美賣「快篩試劑」2000元不含運　網怒轟：智商稅？

▲▼網美賣「快篩試劑」2000元不含運　網怒轟：智商稅？（圖／翻攝IG）

▲一名網美在IG上賣「快篩試劑」。（圖／翻攝IG）

記者鄒鎮宇／綜合報導

這樣賺疫情財？一名在IG上有3.2萬人追蹤的網美K，22日透過限時動態發出販售新冠肺炎快篩試劑的貼文，表示原價6、7000元，但她只賣2000元，「沒有賺錢運費自出呦」。對此，不少網友看完氣炸，直接向刑事局檢舉並嗆「賺災難錢，祝刑安」。

該名網美在限時動態PO出拿著試劑的照片，介紹文字寫「一盒2000，外面快篩6、7000，有防疫核准字號」，「朋友有管道可以拿到前線用的快篩試劑，我自己買幾盒給家人，避免他們擔心去快篩站排隊結果不小心感染，像驗血糖一樣，刺一下手指但不會痛」。「5分鐘就能驗出來了，90％準確度，數量很少只剩50盒了，要的快點私訊」，「幫大家代拿沒有賺錢，運費自出呦！」

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▲▼網美賣「快篩試劑」2000元不含運　網怒轟：智商稅？（圖／翻攝IG）

▲該名網美有3.2萬人追蹤。（圖／翻攝IG）

該則PO文馬上被網友截圖引起討論，「醫療用品網路不能販賣」、「好像800元定價，賣2000元薛翻了」、「有防疫字號，那可以檢舉她了」、「這是快篩智商吧」、「其他國家都有在市面上上架，日本中國美國都有，但依照台灣法律是不能直接這樣在網路上賣」、「笑死智商稅」、「已檢舉，但我覺得政府要查的時候就沒東西可以查了」、「最低能的是他們居然還真的可以靠這種手段賺到錢」。

此外，也有專業人士出面說，「首先新冠快篩kit是有的，測的是單株抗體而不是病毒，且別說2000，這根本就不用幾百塊，如果條件符合的話醫院也有免費篩檢名額。其次，她所謂的6、7000做的是PCR，兩者大相逕庭。無論是真的無知還是刻意欺騙，貼文內容一定是違法的。只能說，想賺這種橫財真的很可悲」。

此外，日前才有人透過LINE群組販售快篩試劑。食藥署表示，檢測試劑屬於醫療器材管理，若要販售必須持有醫療器材商執照，若有實證，可依違反醫療器材管理法第18條公告的限制規定，可以處3萬以上100萬以下的罰鍰。

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