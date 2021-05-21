「飛彈墜進家」加薩淪血戰煉獄！　以巴狂轟11天奪244命終停火

▲以巴衝突迄今至少奪走244條人命，雙方同意於當地21日凌晨2時起停火。（圖／路透）

實習記者徐于文／綜合外電報導

以色列20日持續在加薩走廊發動空襲，其中一枚導彈墜落民宅房間床上，所幸並未立刻引爆，當局立即派遣拆彈專家移除裝置，未造成傷亡。以色列與巴基斯坦也在21日凌晨停火，結束連續11日的砲火衝突，雙方均稱自己在衝突中獲勝。

▲以色列發射的導彈墜進民宅內部。（圖／達志影像／newscom）

以色列空襲不斷震動加薩走廊，其中一枚導彈墜落南部汗尤尼斯小鎮一間民房中，掉落在雙人床上，卻未立刻引爆，巴勒斯坦當局立刻派遣拆彈專家，試圖拆除裝置，關閉機關，並小心使用起重機移走。

國際持續向以巴施壓，呼籲雙方停止砲火衝突。聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）在緊急會議大力呼籲領袖「致力調解，結束戰鬥」，並與埃及、卡達爾一同在談判中扮演關鍵角色。

▲▼以巴衝突死傷慘重。（圖／路透）



停火協議21日凌晨2時生效，象徵持續11日的暴力衝突畫下句點，雙方都稱自己在衝突中獲勝。巴勒斯坦民眾湧上加薩街頭，高呼「真主偉大，感謝真主」，清真寺也透過擴音喇叭，納喊在「耶路撒冷之劍」戰爭取得勝利。

據《BBC》報導，哈瑪斯國際關係委員會發言人納伊姆（Baesem Naim）強調，對於停火仍抱有疑慮，世界「沒有給巴勒斯坦人公正，沒有停止以色列的攻擊與暴行，這場停火是脆弱的。」

以色列警方表示，哈瑪斯與伊斯蘭武裝份子發射逾3700枚火箭彈，雖大多遭到鐵穹系統阻擋，仍奪走12條性命，包括1名孩童、1名印度人與2名泰國人。加薩衛生部數據顯示，以色列在加薩走廊空襲造成232死，其中包括65名孩童、38名婦女，也有超過1900名民眾受傷，以及12萬民眾流離失所。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast

2021時尚3C「爆賣追加王」 限時超殺價來了！