新北方唐鏡「跳跳鬧超商」吃罰單了　妻46字道歉：我相夫無方

記者趙蔡州／綜合報導

新北市40歲張姓男子20日上午到超商買東西時，不滿「沒有戴口罩」被超商店員糾正，竟然仿效周星馳電影《九品芝麻官》情節，在超商門口反覆橫跳，嗆店原「打我呀，笨蛋」，影片曝光後立刻引發熱議。張男的妻子事後在臉書向社會大眾道歉，並表示自己相夫無方，無法阻止患有思覺失調症的丈夫。

事件發生在20日上午7時許，有網友在臉書社團「我是中和人」表示，她上午7時許經過國光街某超商時，發現張男一直不把口罩戴好，店員看見後2度勸導對方、要求張男戴上口罩，但張男不論如何就是不肯配合，還回嗆店員「我就是不戴，要請我出去的話，那我影印紙的錢不付了」。

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▲中和方唐鏡下場悲劇了，妻子46字道歉「我相夫無方」。（圖／翻攝自臉書社團／我是中和人）

超商監視畫面可以看見，張男在門口一邊拿下口罩，一邊挑釁說「我（口罩）拿下來了喔」，接著就開始仿效《九品芝麻官》狀師方唐鏡的出場橋段，在店門口反覆橫跳，「我進來了，我又出來了，我又進來了，唉～我又進來了，我又出來了，打我呀，笨蛋」。

▲張男的妻子在臉書道歉。（圖／翻攝自爆料公社官網）

影片曝光後立刻在網路瘋傳，而新北市衛生局獲報後，隨即依法對張男開出1.5萬元罰單。張男的妻子事後在臉書PO出46字道歉文，表示「向社會大眾道歉，本人相夫無方、無法，各位大大能罵就罵吧，因為我無法理解思覺失調症是否會在意他人的感受」，語氣中露出滿滿無奈。

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