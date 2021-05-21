慧眼看天下／以巴衝突 一個擴音器引爆流血事件？



新聞節目中心／綜合報導

世界局勢瞬息萬變，四月才看到俄羅斯跟烏克蘭爆發衝突，當時烏克蘭還向美國跟北約求援，就在美軍兩艘驅逐艦可能航行至黑海的消息曝光後，俄羅斯下達封鎖克赤海峽的禁令，一場風暴眼看就要避免不了的時候，局勢卻忽然和緩下來，但戰爭的熱點很快轉移到中東，發生在伊斯蘭教重要節日，齋戒月的一個擴音器事件，居然點燃以色列跟巴勒斯坦這兩個宿敵的戰火，讓中東的天空充斥著火箭彈亂飛的景象，到底我們離下一次世界大戰的距離有多近？《慧眼看天下》第148集，就邀請到東吳大學政治系教授劉必榮以及軍情與航空網站主編施孝瑋，與主持人黃寶慧一起分析，這場以巴百年恩怨的衝突會為世界帶來什麼樣的影響？

一個擴音器事件引爆的衝突！

烽火四月天，發生國際衝突的不只有烏克蘭跟俄羅斯，在同一個月份裡，遠在中東的以色列跟巴勒斯坦，也因為一個擴音器事件，而引爆雙方積怨以久的怒火。原來在4月13號伊斯蘭齋戒月開始的第一個晚上，阿克薩清真寺正在舉行齋月祈禱儀式，整個區域都播放著祈禱文，當時以色列總統在附近發表演講，他的隨行人員希望在總統演講的時候，可以把祈禱文的廣播給關掉，沒想到清真寺管理方認為「這是不敬的」而拒絕了以色列的要求，然後以色列警方就突襲清真寺，切斷了擴音器。在擴音器事件發生後，以色列警方更是立即就決定封鎖大馬士革門外一個受歡迎的廣場，在齋月期間的晚上，年輕的巴勒斯坦人經常聚集在那裡，以色列這個舉動當然引起極大的反彈，隨後又發生以色列要驅逐在謝赫·賈拉附近的巴勒斯坦居民，讓巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」找到施力點，這才引爆以巴衝突，開啟11天發射3700枚火箭彈的瘋狂事件。

根據東吳大學政治系教授劉必榮的解說，以色列與巴勒斯坦的矛盾以久，本來阿拉伯世界有些已經不願意再被「巴勒斯坦建國論」的問題，綁架了外交政策，所以在去年才會有些國家開始跟以色列建交，但是這一次以色列掀起的風波，居然踩到穆斯林的大忌，讓哈瑪斯有機會打著「捍衛聖城耶路撒冷」、「捍衛阿克薩清真寺」的口號攻擊以色列，因此才會有那麼多阿拉伯國家即使實質上沒有支持哈瑪斯這次的行動，在態度上也不能缺席，要譴責以色列。

在這起事件中，一如往常美中兩大國沒有置身其外，只是雙方搶當調人，一個檯面上一個檯面下，檯面上的中國大陸喊得義正詞嚴，希望以巴回到「兩國方案」，檯面下的美國，因為川普時期跟以色列關係較好，加上軍售問題還有黨爭，一度讓媒體以拜登對以巴衝突的立場搖擺，可是根據劉必榮教授的分析，美國之所以三次阻擋聯合國安理會的決議案，背後原因恐怕是不想各國的勢力進入中東屬於美國的地盤，美國自己就能搞定的問題，其他國家不需要插足多事，而以色列之所以態度急轉，選在5月21日宣佈停火，箇中原因可能也脫離不了美國在背後的施壓與已經獲取想要的利益。

鐵穹PK火箭彈3700枚 完勝！

在這一場衝突事件中，讓人瞠目結舌的是哈瑪斯發射的火箭彈數量，居然在11天內可以高達3700枚，這驚人的數字背後到底燒了多少錢？軍情與航空網站主編施孝瑋說真的不是太多，大家別被數字給騙了，因為哈瑪斯的土製火箭彈真的不值多少錢，但因為以色列的居民長期受到火箭彈的空襲，當地人會去買一種戰爭險，只要你的房子被火箭彈擊中，保險公司就會理賠，雖然哈瑪斯的火箭彈命中率不高，但是亂槍打鳥的作法還是常常破壞建築物，讓保險公司賠了不少，在保險公司的施壓下，以色列政府才會去研發這一款鐵穹防衛系統。

施孝瑋表示很多台灣民眾看到報導說鐵穹有90%的攔截成功率，感覺台灣應該也要買幾個來防止對岸的攻擊才對，可是施孝瑋進一步解析鐵穹的設計後，這一款專門針對土製火箭彈有效的防禦系統，一旦遇上對岸精良、速度又快的飛彈時，根本就是沒有用的裝置。

▼完整節目內容，將會於05月22日晚間9時首映播出，播吧、臉書、Youtube 請搜尋《慧眼看天下》。

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