　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

慧眼看天下／以巴衝突 一個擴音器引爆流血事件？


新聞節目中心／綜合報導

世界局勢瞬息萬變，四月才看到俄羅斯跟烏克蘭爆發衝突，當時烏克蘭還向美國跟北約求援，就在美軍兩艘驅逐艦可能航行至黑海的消息曝光後，俄羅斯下達封鎖克赤海峽的禁令，一場風暴眼看就要避免不了的時候，局勢卻忽然和緩下來，但戰爭的熱點很快轉移到中東，發生在伊斯蘭教重要節日，齋戒月的一個擴音器事件，居然點燃以色列跟巴勒斯坦這兩個宿敵的戰火，讓中東的天空充斥著火箭彈亂飛的景象，到底我們離下一次世界大戰的距離有多近？《慧眼看天下》第148集，就邀請到東吳大學政治系教授劉必榮以及軍情與航空網站主編施孝瑋，與主持人黃寶慧一起分析，這場以巴百年恩怨的衝突會為世界帶來什麼樣的影響？

▲▼劉必榮談大陸想當以巴調人（圖／慧眼看天下）

一個擴音器事件引爆的衝突！
烽火四月天，發生國際衝突的不只有烏克蘭跟俄羅斯，在同一個月份裡，遠在中東的以色列跟巴勒斯坦，也因為一個擴音器事件，而引爆雙方積怨以久的怒火。原來在4月13號伊斯蘭齋戒月開始的第一個晚上，阿克薩清真寺正在舉行齋月祈禱儀式，整個區域都播放著祈禱文，當時以色列總統在附近發表演講，他的隨行人員希望在總統演講的時候，可以把祈禱文的廣播給關掉，沒想到清真寺管理方認為「這是不敬的」而拒絕了以色列的要求，然後以色列警方就突襲清真寺，切斷了擴音器。在擴音器事件發生後，以色列警方更是立即就決定封鎖大馬士革門外一個受歡迎的廣場，在齋月期間的晚上，年輕的巴勒斯坦人經常聚集在那裡，以色列這個舉動當然引起極大的反彈，隨後又發生以色列要驅逐在謝赫·賈拉附近的巴勒斯坦居民，讓巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」找到施力點，這才引爆以巴衝突，開啟11天發射3700枚火箭彈的瘋狂事件。

根據東吳大學政治系教授劉必榮的解說，以色列與巴勒斯坦的矛盾以久，本來阿拉伯世界有些已經不願意再被「巴勒斯坦建國論」的問題，綁架了外交政策，所以在去年才會有些國家開始跟以色列建交，但是這一次以色列掀起的風波，居然踩到穆斯林的大忌，讓哈瑪斯有機會打著「捍衛聖城耶路撒冷」、「捍衛阿克薩清真寺」的口號攻擊以色列，因此才會有那麼多阿拉伯國家即使實質上沒有支持哈瑪斯這次的行動，在態度上也不能缺席，要譴責以色列。

在這起事件中，一如往常美中兩大國沒有置身其外，只是雙方搶當調人，一個檯面上一個檯面下，檯面上的中國大陸喊得義正詞嚴，希望以巴回到「兩國方案」，檯面下的美國，因為川普時期跟以色列關係較好，加上軍售問題還有黨爭，一度讓媒體以拜登對以巴衝突的立場搖擺，可是根據劉必榮教授的分析，美國之所以三次阻擋聯合國安理會的決議案，背後原因恐怕是不想各國的勢力進入中東屬於美國的地盤，美國自己就能搞定的問題，其他國家不需要插足多事，而以色列之所以態度急轉，選在5月21日宣佈停火，箇中原因可能也脫離不了美國在背後的施壓與已經獲取想要的利益。

▲▼施孝瑋談鐵穹（圖／慧眼看天下）

鐵穹PK火箭彈3700枚 完勝！
在這一場衝突事件中，讓人瞠目結舌的是哈瑪斯發射的火箭彈數量，居然在11天內可以高達3700枚，這驚人的數字背後到底燒了多少錢？軍情與航空網站主編施孝瑋說真的不是太多，大家別被數字給騙了，因為哈瑪斯的土製火箭彈真的不值多少錢，但因為以色列的居民長期受到火箭彈的空襲，當地人會去買一種戰爭險，只要你的房子被火箭彈擊中，保險公司就會理賠，雖然哈瑪斯的火箭彈命中率不高，但是亂槍打鳥的作法還是常常破壞建築物，讓保險公司賠了不少，在保險公司的施壓下，以色列政府才會去研發這一款鐵穹防衛系統。

施孝瑋表示很多台灣民眾看到報導說鐵穹有90%的攔截成功率，感覺台灣應該也要買幾個來防止對岸的攻擊才對，可是施孝瑋進一步解析鐵穹的設計後，這一款專門針對土製火箭彈有效的防禦系統，一旦遇上對岸精良、速度又快的飛彈時，根本就是沒有用的裝置。

▼完整節目內容，將會於05月22日晚間9時首映播出，播吧、臉書、Youtube 請搜尋《慧眼看天下》。▲▼慧眼看天下第148集顯圖

更多精彩內容，請上Youtube搜尋『慧眼看天下』：

疫情失控! 印度"三重變種病毒"擴散全球44國 印度日本尼泊爾死亡率狂飆 台灣越來越危險? 美德英聯合國控"種族滅絕罪" 陸反嗆政治追殺?!

《熱門影音推薦》

俄羅斯大軍壓境烏克蘭! 俄專家:一個月內引爆第三次世界大戰?! 大陸遼寧艦.美國羅斯福號齊出沒亞太! 台海周邊軍事活動進入常態化?

投資市場大震盪 拜登救美國經濟 引資金回流美國 Fed暗示三年不升息? JP: 4月資金回流新興債市 高收益債殖利率破6%?

不想讓中國大陸超車 拜登搶救美國經濟2.3兆基建計畫 卻無法讓美國變Better?! 天涯海角追富人繳稅?! 美國籌錢 全世界都被拖下水?!

★Today is my day★
Apple
Spotify
SoundOn
KKBOX
Google

▼▼加入臉書粉絲頁訂閱直播通知也可以看得到喔！

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢、經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出國際視野節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾採訪美國前總統老布希、柯林頓、新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，還有馬來西亞總理馬哈迪等重要國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要新聞解讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢；同時也邀請重量級學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心資深團隊製作—《慧眼看天下》台灣時間每周六晚間9點至10點，在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP、ETtoday新聞雲Youtube頻道線上同步播出，敬請鎖定。

ET快訊
野生黃曉明「地鐵低頭滑手機」　真實狀態曝光網驚呆
陳時中求民眾：週末別出門　「釣出阿信」破萬網友響應
新北方唐鏡「跳跳鬧超商」吃罰單　妻發聲道歉了
女神卡卡遭「性侵懷孕」　慘被監禁淚曝心聲
快訊／彰化公布確診者新足跡　到過7-11、在雜貨店前喝酒聊天

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

慧眼看天下／以巴衝突 一個擴音器引爆流血事件？

以巴停火不到一天再爆衝突！民眾砸石塊　以色列警衝入清真寺

百公斤大媽性侵小鮮肉　17歲少年崩潰：太重了無法脫身

澳洲「老鼠海嘯」流竄農場民宅　5000公升世界最強毒藥派上場

爽約砲14歲嫩妹⋯男大生見真身「秒皺臉爆哭」求饒！超慘下場曝

媽訂千元蛋糕當兒訂婚驚喜　成品竟像舌頭上的黴菌！

印度疫情新危機！「白真菌症」入侵更多器官　醫：比黑真菌更可怕

「飛彈墜進家」加薩淪血戰煉獄！　以巴狂轟11天奪244命終停火

緬甸選委會控大選舞弊　宣布解散翁山蘇姬政黨！將起訴全民盟領袖

生前苦求病床⋯美女助理教授遭3醫院拒收！「這2字」竟成最後推文

超暖！騎士停等紅燈「沒戴口罩」　阿姨開車廂霸氣賞一片！網讚翻

中和方唐鏡？奧客超商不戴口罩 門口學星爺電影：打我啊！笨蛋

防疫三級警戒！空拍北市信義區　周末街頭人車少到「只有個位數」

新竹大媽被休假警勸「要戴口罩」 剛說對不起下秒嗆：你神經病！

里長宣導防疫！大媽大鬧辦公室 不戴口罩逛商場嗆警：沒讀法規

不甩三級警戒！台中19保險員群聚　遭勸反嗆：我會告你喔、去報警啊

買晚餐不戴口罩！店員好心提醒　男暴走狂飆三字經：沒被譙過膩？

防疫停課！萌孩爬門框、吊門頂　爸見「崩潰畫面」嘆：才第一天

孫子買嘸口罩！阿公乾脆自己開　金門首間口罩廠「佛心價賣鄉親」

台南生達製藥、生泰合成廠房大火 化學品頻傳爆炸！狂燒巨煙遮天

慧眼看天下／以巴衝突 一個擴音器引爆流血事件？

以巴停火不到一天再爆衝突！民眾砸石塊　以色列警衝入清真寺

百公斤大媽性侵小鮮肉　17歲少年崩潰：太重了無法脫身

澳洲「老鼠海嘯」流竄農場民宅　5000公升世界最強毒藥派上場

爽約砲14歲嫩妹⋯男大生見真身「秒皺臉爆哭」求饒！超慘下場曝

媽訂千元蛋糕當兒訂婚驚喜　成品竟像舌頭上的黴菌！

印度疫情新危機！「白真菌症」入侵更多器官　醫：比黑真菌更可怕

「飛彈墜進家」加薩淪血戰煉獄！　以巴狂轟11天奪244命終停火

緬甸選委會控大選舞弊　宣布解散翁山蘇姬政黨！將起訴全民盟領袖

生前苦求病床⋯美女助理教授遭3醫院拒收！「這2字」竟成最後推文

雲南25分鐘連兩震！芮氏規模5.6、4.2極淺層

戲停拍在家玩股票　女星「手殘」賠錢成受災戶：我是豬頭

台大醫院金山分院「防護衣」嚴重短缺　議員張錦豪緊急爭取200套

企業最愛私立科大「老派教育」引發討論！「還要早起跑步嗎？」明志校長給出答案

防疫在家也能吃！3家頂級牛排館推外帶餐　還能加購巧克力蛋糕

港駐台辦事處暫停　陷入兩岸「政治對立」漩渦

跆拳道一口氣收獲3席奧運資格！　中華隊13種類斬獲37席

宋家豪化解滿壘危機　連4戰無失分

跆拳道第3張東奧門票到手！　劉威廷連2屆踢進奧運

《火神的眼淚》片尾曲唱哭觀眾　江美琪曝「3小時就錄完」原因

下班後想運動…路上看到窄裙正妹！他衝上去把美臀當籃球抓

國際熱門新聞

世界遺產「達爾文拱門」坍塌了！

即／沖繩23日起進入緊急事態！新增207例創新高

網紅拍片假裝開槍　爆頭噴血慘死

以巴衝突奪244命　雙方21日凌晨2時起停火

新垣結衣閃婚！日IT社長讓員工放假「療傷」

以巴停火不到一天再爆衝突！民眾砸石塊

男大生約砲14歲嫩妹　超慘下場曝

百公斤大媽性侵小鮮肉　17歲少年崩潰

「查理咬我」瘋傳14年！影片將被永久刪除

「若媽媽沒醒別自責」抗疫日常惹哭萬人

業者：輝瑞疫苗對印度變異病毒防護力料可達75%

她生前苦求病床　遭3醫院拒收死亡

高官注射中國藥亡！金正恩秒禁大陸貨

南韓爆首例打完2劑輝瑞疫苗仍確診

更多熱門

相關新聞

以巴停火不到一天再爆衝突！民眾砸石塊

以巴停火不到一天再爆衝突！民眾砸石塊

以巴衝突至今共造成244人喪生，雙方約定停火，台灣時間21日上午7點生效。沒想到時隔不到一天，雙方在耶路撒冷舊城的聖殿山（Temple Mount）再爆衝突，有民眾趁著騷亂，向以色列警方投擲石塊。以色列警方則衝入阿克薩清真寺庭院內，向民眾投擲瓦斯彈、震撼彈（閃光彈），目前尚無傳出任何傷亡。

以巴衝突11日後終停火！慘釀244死

以巴衝突11日後終停火！慘釀244死

美財政部：加密貨幣涉及逃稅等疑慮　將採更嚴格監管措施

美財政部：加密貨幣涉及逃稅等疑慮　將採更嚴格監管措施

疫苗外交下的台灣

疫苗外交下的台灣

關鍵字：

以色列巴勒斯坦納坦雅胡哈瑪斯火箭彈鐵穹3700美國安理會清真寺反猶

讀者迴響

熱門新聞

「收到陽性簡訊」新竹男傻：正在上班！妻氣炸

「新北方唐鏡」道歉了！藏頭詩曝光

基隆確診男足跡驚人！連續26天到萬華茶室報到

快訊／台中明天起「各場所禁止飲食」！

許維恩520點頭嫁王家梁　KID回應了

本土確診連6破百！網喊「這天最可怕」：擴散了

自駕戴口罩罰不罰？指揮中心回應了

獨／萬華卡拉OK小姐確診　吐血倒在菜市場嚇壞婆媽

第四級警戒將達標？　陳時中回應了

快訊／再增312例本土病例！　連續一週「單日新增破百例」

應到54實到萬人！遠端上經濟學竟「留言區暴動」

即／基隆「海大女學生確診」足跡曝！去過全聯和麥當勞

即／屏東淪陷1確診！13天足跡曝　一日遊萬華染疫

踏出家門就算外出！開車未戴口罩可罰1.5萬

新北男送醫不治　死後確診新冠肺炎

更多

最夯影音

更多
超暖！騎士停等紅燈「沒戴口罩」　阿姨開車廂霸氣賞一片！網讚翻

超暖！騎士停等紅燈「沒戴口罩」　阿姨開車廂霸氣賞一片！網讚翻
中和方唐鏡？奧客超商不戴口罩 門口學星爺電影：打我啊！笨蛋

中和方唐鏡？奧客超商不戴口罩 門口學星爺電影：打我啊！笨蛋

防疫三級警戒！空拍北市信義區　周末街頭人車少到「只有個位數」

防疫三級警戒！空拍北市信義區　周末街頭人車少到「只有個位數」

新竹大媽被休假警勸「要戴口罩」 剛說對不起下秒嗆：你神經病！

新竹大媽被休假警勸「要戴口罩」 剛說對不起下秒嗆：你神經病！

里長宣導防疫！大媽大鬧辦公室 不戴口罩逛商場嗆警：沒讀法規

里長宣導防疫！大媽大鬧辦公室 不戴口罩逛商場嗆警：沒讀法規

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面