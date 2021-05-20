店家看過來！40秒申請簡訊實聯制QR Code　教你4步驟輕鬆完成

記者蔡文鈴／台北報導

行政院政委唐鳳開發「簡訊實聯制」，民眾僅需用手機掃碼傳送簡訊，就能完成登記回傳1922。而昨日開放店家申請QR Code後，已有超過12萬家業者成功申請，行政院20日公布教學影片，提供商家製做屬於自己的QR Code。

簡訊實聯制QR Code於19日下午3點開放申請，業者只要連上實名制網站，選擇商家類別註冊，通過驗證之後，就會產生出自己的QR碼，即可提供民眾掃碼使用。

關於個資問題，唐鳳表示，傳送的簡訊的是簡碼，沒有網內外互通問題，不會留下個資，僅供疫調使用，資料保留28天，預估今天下午就可以開放，只要是可以收得到簡訊的手機，都可以操作。

依照交通部大眾運輸系統實聯制規劃，高鐵全線12站已完成QR Code的建置；台鐵全線239站也在20日建置完成；雙北地區的4個國道客運轉運站也在20日上線。

另外，台北市公共運輸處已要求公車公司及捷運公司申請下載「簡訊實聯制」QR Code，儘速完成車廂內張貼。公車、捷運預計於5月23日前建置完成，計程車預計於5月26日前完成，呼籲民眾乘車時，請掃描車內QR Code完成實聯制，以保障自身及他人健康安全。

店家申請簡訊實聯制QR Code

步驟一：

上網搜尋口罩實名制網址

步驟二：

選擇類別，「法人店家」、「個人店家」、「政府機關」、「交通事業（台鐵、高鐵、國道客運）」

步驟三：

選擇驗證方式，「健保卡+註冊密碼」、「自然人憑證」、「簡易認證」、「行動電話認證」、「簡易查詢」，輸入相關資料驗證

步驟四：

QR碼產生後，店家可自行下載印出QR碼，供民眾掃描即可

▲行政院簡訊實聯制。（圖／行政院提供）



簡訊實聯制5大Q&A

Q1.要怎麼操作？

1.拿出手機掃描店家QR Code

2.按下連結

3.在簡訊程式傳送自動跳出的店家代碼到1922

Q2.需填寫什麼資訊？

完全不需要

Q3.花費時間、費用？

過程僅需5秒鐘不到，完全免費，由電信業者吸收費用

Q4.何時開始使用？

19日下午三點後，開放店家申請QR碼

Q5.非智慧型手機也可以?

簡訊實聯制不需要網路，也不須仰賴LINE通訊軟體，只要有簡訊功能的手機都可以使用，民眾只需開起簡訊功能，手動輸入店家代碼，傳送訊息即可