疫苗總量「國外採購1981萬劑+國產1005萬劑」　衛福部持續探詢採購

▲國內目前有2986萬劑疫苗，其中包含國外採購1981萬劑、國產1005萬劑。（示意圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情持續在國內延燒，目前已進入全國「三級防疫警戒」階段，也讓國人開始搶打疫苗。對此，政院20日召開院會，衛福部次長薛瑞元說，目前已完成採購並有合約的，AZ疫苗1000萬劑、莫德納505萬劑、COVAX有476萬，國產疫苗部分則有1005萬劑，但無法保證什麼時候一定會到，5月有機會、6月可能性更高。

40萬劑AZ疫苗在19日下午運抵台灣，針對下一批疫苗抵台的時間，衛福部次長薛瑞元表示，疫苗部份已經很積極努力聯絡個別廠商或是COVAX，5月份已經有AZ疫苗來了，有可能來的我們沒有把握，6月可能性會增加，「但是所有疫苗在上飛機之前，我們都是不準確的」。

政院發言人羅秉成則補充，疫苗全世界都在搶，一定是上了飛機才好公布，所以相關疫苗採購到目前為止都有按照相關進誠掌握中，請國人同胞放心。

媒體追問，要戰勝疫情不能只靠防守，要打疫苗，外界報導莫德納疫苗最快在5月底、最慢6月中到達，可以確認？另外，政府部門怎麼積極對外採購疫苗？大概採購了多少？

薛瑞元說，目前已經完成採購並有合約的，大概就是AZ，有採購1000萬劑，國產疫苗則有1005萬劑，另外就是莫德納505萬劑，COVAX部分是476萬，上述是已經有合約的。

但薛瑞元補充表示，「沒有辦法說什麼時候一定會到」，因為疫苗採購合約在全球來講，都是屬於比較不確定，因為全世界都在搶疫苗，因此還是剛剛的立場，「5月有可能，6月可能性更高，但多少量沒有把握，所有疫苗在上飛機前都沒有辦法講百分之百確定」。

針對外界關心疫苗採購情形，疾管署長周志浩則說，每個禮拜都在跟國外視訊、電郵或電話會議，能不能更早供應、再多供應，還沒簽約的也再探詢是否能多供應，每個禮拜都在國外保持密切聯繫磋商，疫苗要運過來，很多過程沒有到上飛機前都會有波折，請國人多多包容。