快訊／行政院：各縣市沒有必要講四級封城　還沒到那個「條件」

記者蔡文鈴／台北報導

全台本土疫情破百例，提升為三級警戒。各縣市嚴陣以待，外界也憂慮若每天都有破百例的確診，是否可能提升至四級警戒或封城。對此，行政院發言人羅秉成20日於院會後記者會表示，有準備心態是好的，但是不要引起恐慌，雖然目前疫情都是破百例，但是沒有出現一半以上找不到傳染鏈的條件。

▲行政院會後會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）



衛福部次長薛瑞元表示，三級警戒是目前的程度，是否要進入四級完全要看條件跟指揮中心的判斷，「各縣市沒有必要講四級封城，現在還不到那條件。」

羅秉成強調，四級警戒的標準是，14天內本土確診要達100例以上，且有一半以上個案找不到傳染鏈，這兩個條件是並存的，但現在還沒有四級的條件跟背景，不要有相關說法引起恐慌，也希望控制目前的疫情到不會每天破百例。

羅秉成表示，有些單位、地方政府說要超前部署，這樣的準備心態是好，但也不要讓民眾以為「要升級了」，這會引起國際對台灣疫情的錯亂，任何警界都應該要依疫情指揮中心為主，才合乎法律。

羅秉成也說，即便升到第四級，也不見得就是封城，任何相關的管制措施包括學校是否停課等，都在考慮範圍內，希望大家齊一步驟才不會錯亂，也不要讓錯誤訊息傳出去被視為假訊息，造成恐慌。