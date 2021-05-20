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一次看！6大速食店「禁內用、不開放廁所」　部分可用簡訊實聯登記

▲▼麥當勞實施簡訊實聯制。（圖／業者提供）

▲速食店停內用、啟用簡訊實聯制懶人包。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

疫情持續升溫，19日起全台進入三級防疫警戒，除雙北外其他縣市陸續加入，而各大超商、賣場除禁止試吃、辦實體活動外也啟動實聯制、不開放休憩區及暫停部分24小時營業門市等防疫措施，以加強防疫。至於各大速食業者部分，也全暫停內用、不開放廁所，並跟進實施政府「簡訊實聯制」，以提供更快登記選擇。

簡訊實聯制只需3步驟5秒即可完成實聯登記，分別是掃描店家QR Code、按下連結、發送簡訊，全程無須填寫任何資料，也不需要網路、不須仰賴LINE通訊軟體，只要有簡訊功能之手機都能使用，民眾只要開起簡訊功能，手動輸入店家代碼，傳送訊息即可。

▲▼頂呱呱。（圖／業者提供）

▲頂呱呱全門市皆可用簡訊實聯登記。

●麥當勞
麥當勞即日起至5月28日全門市暫停內用，洗手間也不開放，僅剩外帶、得來速及歡樂送提供服務；另，全門市即起也啟用政府「簡訊實聯制」登記，最快5秒就可入店，而也可選擇門市原實聯制，掃描QR Code後留下姓名、聯絡電話，未攜帶手機者需登記資料於紙本，並啓動單一出入口，體溫超過37.5度則勿入內。目前各門市舉辦之生日派對、童樂故事屋等活動也一律取消。

●肯德基
肯德基即日起全門市暫停內用服務及洗手間使用，外帶、外送、汽機車點餐車道服務皆正常營運。同步維持「實聯制」登記，凡進入店內之消費者須掃描QR Code，未帶手機者則填寫紙本聯絡表，留下姓名、聯絡電話等資訊，門市也採出入口區隔，並於入口處安排人員協助進行手部消毒；另，進入店內須戴口罩，排隊也要保持社交距離。

●頂呱呱
頂呱呱即日起全門市禁止內用，僅提供外帶、外送服務，且外帶民眾須戴口罩、量測額溫、登記實聯制才可點餐。另，全門市實聯制也採用政府「簡訊實聯制」，以利民眾更快速完成登記。

●漢堡王
漢堡王即日起全門市暫時提供內用服務，僅可以外帶、外送，至於是否有預期停止實施時間，業者僅說配合中央防疫與疫情的發展而定。另，全門市維持實聯制登記，包括街邊店、商場店，凡到店消費者可使用登記表提供姓名、聯絡電話，也能掃描QR Code登記實名訊息，且所有資料僅供防疫追蹤使用，將定期進行銷毀，提醒體溫超過37.5者請勿入內。

●摩斯漢堡
摩斯漢堡即日起至5月28日全門市暫停內用，洗手間也不開放，僅提供外帶、外送服務。另，凡維持「實聯制」登記，凡消費者進入店內須請掃描QR code留下相關資料，未攜帶手機則登記資料於紙本，並以單一出入口進出店鋪。除外，門市每日也定時使用漂白水消毒，店員入店皆有進行體溫檢測、工作時戴口罩、不定時進行手部消毒。

●必勝客
必勝客全台歡樂吧餐廳（共4間）即起暫停內用，洗手間也不開放，僅提供外帶、外送服務，而外送部分規定只能用「非現金付款」，餐點也僅送至公寓1樓門口、警衛室或管理室，以減少接觸機會。目前各門市也跟進使用「簡訊實聯制」，仍在陸續申請中。

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