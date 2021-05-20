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彰化縣議員Line傳「1人確診」　衛生局：正在做接觸者檢查

▲彰化議員王國忠瘋傳1人確診訊息。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化議員王國忠瘋傳1人確診訊息。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣因溪湖媽媽到萬華賣水果染疫（葡萄家族）至今已累計超過40個確診案例，上午又傳縣議員王國忠指出「1家工廠員工確診」訊息在群組不斷的被瘋傳，該公司董事長也進一步證實傳言，議員賴清美對此詢問衛生局，局長葉彥伯表示，這是接觸者檢查，任何人散布有關疫情的假消息，就一切按照規定依法辦理。

由於衛生局每天公布的疫調及確診者足跡並沒有相關此確診案例，極有可能是假訊息，賴清美表示，要公布確診者也該由中央及衛生局公布，不應私下亂傳假訊息製造恐慌；葉彥伯說，這是接觸者檢查，任何人散布有關疫情的假消息，就一切按照規定依法辦理。

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彰化縣議員王國忠透過Line群組瘋傳某公司有人確診，並強調已跟董事長確認，並非是假消息，據該公司董事長接受電訪時表示，確診員工是顧機台的現場工作人員，上週六15日身體出現不舒服的症狀，17日請假到醫院進一步採檢陽性，目前收治醫院中；公司也為此停工多天，全員自主管理，至於100名員工已經快篩完成，昨天得知有半數的員工採陰，至於其餘的確切的採檢結果，下午才會有結論。

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