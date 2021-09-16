明開放75歲↑打第2劑莫德納　北市獲4.1萬劑「仍不夠」：設籍者優先

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明開放75歲↑打第2劑莫德納！北市獲配4.1萬劑「仍不夠」　優先讓設籍者接種

▲▼新北五股工商展覽館超大型疫苗接種站今開放施打莫德納疫苗，上午場超過兩千名民眾接種疫苗，下午場也有近兩千名民眾接種。（圖／記者湯興漢攝）

▲指揮中心16日宣布，17日起開放75歲以上長者打第二劑莫德納。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心16日宣布，9月17日起開放7月9日前已有接種第一劑莫德納疫苗，且間隔滿10週以上的75歲（含）以上長者接種第二劑莫德納。台北市副市長蔡炳坤表示，總計有4萬8391名75歲以上長者在北市打莫德納，由於中央預計配發4.1萬劑疫苗，數量不夠，所以會優先安排給設籍在北市的長者施打。

指揮中心16日表示，考量長者族群為新冠肺炎感染後重症或死亡的高風險族群，為確保長者族群完成第二劑疫苗接種，獲得足夠免疫保護力，預計自9月17日起開放7月9日前已接種第一劑莫德納疫苗，且間隔滿10週以上之75歲（含）以上，亦即1946年12月31日（含）前出生的長者，接種第二劑莫德納疫苗，並依各縣市政府造冊通知施打。

針對指揮中心的最新政策，台北市衛生局表示，中央預計在9月17日配發給北市4.1萬劑莫德納疫苗。據了解，由於北市目前正在施打第八輪AZ疫苗，使蔡炳坤、北市衛生局等人施政報告結束後，緊急於晚上6時30分召開會議討論相關事項，以及統計還有哪些醫療院所、醫護人員能夠配合，並於17日向台北市長柯文哲報告。

關於施打人數？蔡炳坤16日下午於台北市議會受訪時回應，設籍北市75歲以上施打第一劑莫德納長者有3.7萬人和801名原住民，非設籍北市的75歲以上打莫德納長者有1萬590人，總計4萬8391人。

蔡炳坤提及，由於中央目前僅配發4.1萬劑莫德納，所以會優先給設籍在北市的長者施打，非設籍者只能未來再研議。

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