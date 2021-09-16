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雲林增1境外移入案例　23歲女美國返台...檢疫期滿陰轉陽

▲雲林縣新增境外移入確診個案1例，案16219為本國籍23歲女性，9月1日持搭機前三日內PCR檢驗陰性報告入境，9月15日採檢結果PCR陽性，目前外縣市已安排於醫院治療。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣新增境外移入確診個案1例，案16219為本國籍23歲女性，9月1日持搭機前三日內PCR檢驗陰性報告入境，9月15日採檢結果PCR陽性，目前外縣市已安排於醫院治療。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

中央流行疫情指揮中心公布，今（16）日全國新增本土2例及10例境外移入。雲林縣新增境外移入確診個案1例，雲林縣本土案例自今年5月1日統計至今累積確診22例，境外移入自2019年12月累計確診數44例。

雲林縣衛生局說明，雲林縣新增境外移入確診個案1例，案16219為本國籍23歲女性，平時居住於虎尾鎮，6月初前往美國，直至9月1日持搭機前三日內PCR檢驗陰性報告入境，入境時無症狀，於機場搭乘防疫計程車至外縣市防疫旅館居家檢疫，檢疫期間無不適症狀，9月14日由衛生單位安排檢疫期滿前採檢，9月15日採檢結果PCR陽性，目前外縣市已安排於醫院治療。

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雲林縣衛生局提醒民眾，若是有發燒、呼吸道症狀、嗅味覺異常或腹瀉等，請勿上班上課，有症狀請盡速就醫或篩檢。請民眾務必落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

另雲林縣衛生局指出，雲林縣自6月15日起在20鄉鎮市設快打站為本縣長者進行七波的COVID-19疫苗接種，其中約3萬名65歲以上長者已滿10週必須進行第二劑施打，考量數位落差，長輩們無法透過網路預約疫苗，縣府極力向中央爭取，回歸戶政系統造冊方式，由鄉鎮公所依名冊通知到快打站接種，保障65歲以上長者施打第二劑疫苗權益。
 
65歲以上長輩第二劑AZ疫苗施打，雲林縣20鄉鎮市已安排在9/15-9/18共4天期間設33處快打站服務長者，昨天已有二崙、褒忠、土庫、口湖等四鄉鎮施打完約2300人，今天也有七個鄉鎮持續設快打站為長者施打，預計9/18完成3萬名長者第二劑AZ疫苗施打作業。
 
至於第八期設籍雲林縣且於9/10已符合施打第二劑資格之65歲以下或7/19以前平台登記之18-22歲縣民，如收到簡訊而預約不到，可憑中央發送的簡訊到各鄉鎮市快打站施打，但為了維護疫苗施打品質，請持簡訊縣民能分流於下午3點後再前往快打站。

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►聽Podcast #我在案發現場

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