中秋節可以在騎樓烤肉？柯文哲：不合時宜

記者陳家祥／台北報導

中秋節將至，為了避免疫情再起，各地縣市政府紛紛祭出程度不一的管制措施。台北市政府在日前宣布河濱公園禁止烤肉，但在更早之前，市長柯文哲諷刺宣布禁止烤肉的縣市「假掰」，讓台北市議員洪健益16日在質詢時諷刺柯，比別人晚2週公布，結果政策內容和其他縣市一樣，「你現在不就是假掰嗎？」根本是「既有今日，何必當初」。

台北市議會16日邀請市長柯文哲赴市議會進行市政報告並備質詢，議員洪建益質詢是關切中秋節烤肉地點議題。柯文哲表示，要是一個人在屋頂上烤肉誰管你，你要是一群人在屋頂或是哪裡，一大堆人脫口罩吃飯，那不行。

洪建益追問，意思是可以在騎樓烤肉，但要拿進室內吃？柯文哲說，台北市平常有在騎樓烤肉？沒有阿，「不合時宜」。柯說，很多事情就是原則知道、清楚就好，不需要拘泥細節。

但柯文哲的回答讓洪建益不滿，直言到現在都還沒有明確方向，接著播放柯日前召開防疫記者會時，稱外縣市「假掰」的片段。洪還說，比外縣市晚宣布，結果政策都一樣，「現在不就是假掰嗎？」

對此，柯文哲解釋，病毒的傳播危險不危險，自己要知道；柯還說，22日的中秋節要8日做決定，本來就有困難，所以新常態精神就是，要有應變的能力，加上風險管理跟保險概念，去應付新常態，「現在問我跨年要不要辦，誰曉得？」

柯文哲說，還是那句話，「如果叫我猜2週後，只好採取保守戰略都不要做，但這樣對經濟影響太大」。

洪建益反駁，疫情繼續下去對各行各業的影響都很大，大家受不了在一次的三級戒備。中秋連假將至，台北市民就無所適從，呼籲柯應該講一個方向，你認為不認為可以烤肉？柯回應，如果都是認識的人就當做家戶聚餐，但疫情流行的時候，家戶感染佔確診大宗。