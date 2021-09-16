　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中秋節可以在騎樓烤肉？柯文哲：不合時宜

▲▼台北市長柯文哲16日赴北市議會進行施政報告。（圖／記者袁茵攝）

記者陳家祥／台北報導

中秋節將至，為了避免疫情再起，各地縣市政府紛紛祭出程度不一的管制措施。台北市政府在日前宣布河濱公園禁止烤肉，但在更早之前，市長柯文哲諷刺宣布禁止烤肉的縣市「假掰」，讓台北市議員洪健益16日在質詢時諷刺柯，比別人晚2週公布，結果政策內容和其他縣市一樣，「你現在不就是假掰嗎？」根本是「既有今日，何必當初」。

台北市議會16日邀請市長柯文哲赴市議會進行市政報告並備質詢，議員洪建益質詢是關切中秋節烤肉地點議題。柯文哲表示，要是一個人在屋頂上烤肉誰管你，你要是一群人在屋頂或是哪裡，一大堆人脫口罩吃飯，那不行。

洪建益追問，意思是可以在騎樓烤肉，但要拿進室內吃？柯文哲說，台北市平常有在騎樓烤肉？沒有阿，「不合時宜」。柯說，很多事情就是原則知道、清楚就好，不需要拘泥細節。

但柯文哲的回答讓洪建益不滿，直言到現在都還沒有明確方向，接著播放柯日前召開防疫記者會時，稱外縣市「假掰」的片段。洪還說，比外縣市晚宣布，結果政策都一樣，「現在不就是假掰嗎？」

對此，柯文哲解釋，病毒的傳播危險不危險，自己要知道；柯還說，22日的中秋節要8日做決定，本來就有困難，所以新常態精神就是，要有應變的能力，加上風險管理跟保險概念，去應付新常態，「現在問我跨年要不要辦，誰曉得？」

柯文哲說，還是那句話，「如果叫我猜2週後，只好採取保守戰略都不要做，但這樣對經濟影響太大」。

洪建益反駁，疫情繼續下去對各行各業的影響都很大，大家受不了在一次的三級戒備。中秋連假將至，台北市民就無所適從，呼籲柯應該講一個方向，你認為不認為可以烤肉？柯回應，如果都是認識的人就當做家戶聚餐，但疫情流行的時候，家戶感染佔確診大宗。

►600元爽吃「這一鍋」

ET快訊
快訊／鴻海證實已成Gogoro新股東　發3點聲明：砸2千萬美
快訊／陳時中親自拍板的！　3+11調查報告首次曝光
「五倍券神卡」出爐　達人最推這4張
焦凡凡7歲「跟吳宗憲同台」珍貴畫面曝　網驚喊：太可愛
送葬佛祖車「歡送」分局長　警政署長震怒下令了！
停經16年　62歲女神奇「懷上第三胎」：老公早結紮了
路易莎股價118元「網急問能買嗎」？　專家2理由：先不要衝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

建議中央莫德納混打BNT？　柯文哲：我講了他們也不會聽

快訊／陳時中親自拍板的！　3+11調查報告首次曝光

明開放75歲↑打第2劑莫德納　北市獲4.1萬劑「仍不夠」：設籍者優先

回報疫苗恩情！日本急缺氧氣機　台灣贈1萬台血氧機、1千台製氧機

中秋節可以在騎樓烤肉？柯文哲：不合時宜

原住民特考平均錄取率僅7.75％　考選部研議調整應試科目數

北市五倍券加碼出爐！　綁定悠遊卡、悠遊付優惠一次看

又爆新個案！1人赴醫院陪病採檢確診　北市證實：曾到家樂福桂林店

108萬劑莫德納、64萬劑AZ將抵台 　林俊憲：破除政府沒有盡力爭取

北市再提花28億買疫苗　黃珊珊：若早點搶購花兩倍也值得

上班想偷懶？偵測器幫你把風！　感應到老闆經過就自動切換螢幕

哈士奇暴衝遭撞翻2圈「毫髮無傷」跑回喜看凹洞的車...飼主慘賠2-3萬

iPhone13終亮相！粉色超搶眼　「瀏海縮20%」售價2萬5900元起

龍劭華回家了！兒捧牌位神情哀戚　柯淑勤直奔往生室見最後一面淚崩

龍劭華最後身影曝光！　前天拍戲有說有笑隔天房內猝逝

學習關鍵！師戴半透明口罩教學 露齒讓孩能「看嘴型跟念ㄅㄆㄇ」

現代版泰山過世！重返人間8年癌逝　曾「不知有女人、首次照鏡」爆紅

Ella為「小王」分房老公三個月：久違來一下　S.H.E慶20年展默契...熱唱「一切都是天意～」

丁國琳直播中得知龍劭華過世「笑容秒消失」　「還沒演過對手戲」成一輩子遺憾

iPhone13瀏海縮小20％續航力增　3C達人統整蘋果發布會懶人包！

建議中央莫德納混打BNT？　柯文哲：我講了他們也不會聽

快訊／陳時中親自拍板的！　3+11調查報告首次曝光

明開放75歲↑打第2劑莫德納　北市獲4.1萬劑「仍不夠」：設籍者優先

回報疫苗恩情！日本急缺氧氣機　台灣贈1萬台血氧機、1千台製氧機

中秋節可以在騎樓烤肉？柯文哲：不合時宜

原住民特考平均錄取率僅7.75％　考選部研議調整應試科目數

北市五倍券加碼出爐！　綁定悠遊卡、悠遊付優惠一次看

又爆新個案！1人赴醫院陪病採檢確診　北市證實：曾到家樂福桂林店

108萬劑莫德納、64萬劑AZ將抵台 　林俊憲：破除政府沒有盡力爭取

北市再提花28億買疫苗　黃珊珊：若早點搶購花兩倍也值得

快訊／鴻海證實已成Gogoro新股東　發3點聲明：砸2千萬美元

長榮搶攻五倍券商機　6酒店合推「滿千送百」優惠方案搶市

0點登板！胡智為「有猜到是我」　為球隊挺身而出

建議中央莫德納混打BNT？　柯文哲：我講了他們也不會聽

高雄─台北─花蓮─台中　兄弟坐巴士移動3天超硬行程

桃園地院舊院區驚傳工人電擊意外　疑遭高壓電電暈昏迷搶救中

快訊／陳時中親自拍板的！　3+11調查報告首次曝光

3歲童回家大腿竟「大片瘀青」　媽氣炸衝學校…網驚：兇手在照片裡

9／17開幕！朴大哥的韓式炸雞插旗嘉義　10／17前加1元多一份薯條

美國啟動新一輪對華課稅「301調查」　中國商務部：不利世界經濟

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

政治熱門新聞

快訊／蔡英文政府向美方催貨成功　莫德納108萬劑從美國直送台灣

桃勤女「新北足跡曝光」　新莊老街、好市多、全家

快訊／新北加倍券最高「5千換1萬」　10/20開放登記

108萬劑莫德納明抵台　中央將一併釋出30萬劑庫存

快訊／板橋某幼兒園負責人「解隔第二天確診」

又爆新個案！1人赴醫院陪病採檢確診　北市證實：曾到家樂福桂林店

北市五倍券加碼曝！綁悠遊付「可領5000元」限1萬名

共31萬份！新北加倍券最小面額50

五倍券加碼抽　數位綁定可領限量好食券

桃園Delta確診者去過一蘭　緊急採檢28人

柯文哲：將推「健康通行證」分3色　

加碼券別亂抽！每人最多「抽4種」　唐鳳提醒：勾最喜歡的

中秋節可以在騎樓烤肉？柯文哲：不合時宜

指揮中心認「莫德納混打高端」　柯文哲傻眼

更多熱門

相關新聞

北市疫苗不足！優先讓設籍者接種

北市疫苗不足！優先讓設籍者接種

中央流行疫情指揮中心16日宣布，9月17日起開放7月9日前已有接種第一劑莫德納疫苗，且間隔滿10週以上的75歲（含）以上長者接種第二劑莫德納。台北市副市長蔡炳坤表示，總計有4萬8391名75歲以上長者在北市打莫德納，由於中央預計配發4.1萬劑疫苗，數量不夠，所以會優先安排給設籍在北市的長者施打。

又爆新個案！1人赴醫院陪病採檢確診　北市證實：曾到家樂福桂林店

又爆新個案！1人赴醫院陪病採檢確診　北市證實：曾到家樂福桂林店

北市再提花28億買疫苗　黃珊珊：若早點搶購花兩倍也值得

北市再提花28億買疫苗　黃珊珊：若早點搶購花兩倍也值得

強調社宅繼續蓋　柯文哲：5萬戶是目標不會變

強調社宅繼續蓋　柯文哲：5萬戶是目標不會變

雲林增1境外移入案例　23歲女檢疫期滿陰轉陽

雲林增1境外移入案例　23歲女檢疫期滿陰轉陽

關鍵字：

柯文哲柯P台北市新冠疫情台灣防疫烤肉

讀者迴響

熱門新聞

龍劭華「42年3壞習慣」成隱形殺手！

不滿教室裝監視器！國小女師「辭職後輕生」

野生正妹網紅「只穿內衣」逛超商

限時4小時搶喝麻古飲品買1送1！

最快周日有颱風　最新路徑曝光

峮峮2張舊照藏「小鬼生前最愛」！離世周年吐15字

紅毛猩猩淪性奴　天天被剃毛供村民享樂

林氏璧：莫德納買那麼多不用混打高端

快訊／蔡英文政府向美方催貨成功　莫德納108萬劑從美國直送台灣

第2劑孤兒哭了！網曝「108萬劑莫德納」殘酷真相

小優「錄影換穿薔薔衣」超兇身材震撼全場！

岳母搬到女婿家顧孫　7個月後懷孕了

小鬼爸喪子1年罕吐22字心聲！

桃勤女染Delta！　醫憂：事情恐大條

桃勤女「新北足跡曝光」　新莊老街、好市多、全家

更多

最夯影音

更多
上班想偷懶？偵測器幫你把風！　感應到老闆經過就自動切換螢幕

上班想偷懶？偵測器幫你把風！　感應到老闆經過就自動切換螢幕
哈士奇暴衝遭撞翻2圈「毫髮無傷」跑回喜看凹洞的車...飼主慘賠2-3萬

哈士奇暴衝遭撞翻2圈「毫髮無傷」跑回喜看凹洞的車...飼主慘賠2-3萬

iPhone13終亮相！粉色超搶眼　「瀏海縮20%」售價2萬5900元起

iPhone13終亮相！粉色超搶眼　「瀏海縮20%」售價2萬5900元起

龍劭華回家了！兒捧牌位神情哀戚　柯淑勤直奔往生室見最後一面淚崩

龍劭華回家了！兒捧牌位神情哀戚　柯淑勤直奔往生室見最後一面淚崩

龍劭華最後身影曝光！　前天拍戲有說有笑隔天房內猝逝

龍劭華最後身影曝光！　前天拍戲有說有笑隔天房內猝逝

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面