小攤商、社區大樓實聯制身分怎麼選？　唐鳳揭法人和個人店家差異

▲政委唐鳳。（圖／記者陳家祥攝）



記者黃巈禾、陳家祥／台北報導

隨著新冠肺炎疫情升溫，全國嚴格執行「實聯制」。簡訊實聯制系統身分可分為法人店家、個人店家、政府機關、交通事業。至於小攤商、公寓大廈身分怎麼選，政委唐鳳表示，法人店家和個人店家的差異性在於有無統編。

行政院長蘇貞昌日前與22縣市首長召開防疫視訊會議時，有地方首長建議研發全國通用的實聯制App。當時行政院長蘇貞昌即指示辦理，經過4日行政院政務委員唐鳳與民間業者、中華電信等單位結合，開發全國通用的「簡訊實聯制」系統。

此次正院推出的簡訊實聯制系統，民眾進入相關公務機關、店家便無須填寫姓名、手機號碼等資訊，只要花幾秒鐘掃一下QR Code，兼顧省時合防疫，而且一旦發現確診者，也可以透過系統追蹤足跡，迅速掌握相關接觸者，以免出現防疫破口。

對於選擇身分的部分，包括小攤商、公務機關、交通場域、公司行號、居住社區，民眾來的時候要實聯制，要申請哪個身分？政委唐鳳19日表示，法人店家跟個人店家的差別在於有無統編，有統編的話就選擇法人店家，像是公寓大廈、管理委員會只要有一個代表的人，就可以運用個人店家來申請。

▼政院推「簡訊實聯制」，店家可自主加入使用。（圖／翻攝自行政院YT）