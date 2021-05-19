40萬劑AZ疫苗下午抵台　王定宇：國民黨不必推銷中國疫苗了

記者蘇晏男／台北報導

台灣新冠疫情持續延燒，自15日起確診數連續破百，正當國人恐慌疫苗短缺之際，行政院今（19）日上午透露，40萬劑AZ疫苗預計在今日下午4時抵台。對此，民進黨立委王定宇表示，國民黨等大可不必推銷中國疫苗了，中國疫苗品質真的不佳。

▲王定宇。（資料照／記者屠惠剛攝）

行政院19日上午召開院會，行政院發言人羅秉成會後受訪表示，早上衛福部長陳時中在會中報告時，提到40萬劑AZ疫苗預計在今天下午4時抵達台灣；羅秉成也說，這是及時雨的好消息，希望疫苗在施打過程中，相關整備跟國人意願，能在中央流行疫情指揮中心規劃下進行。

對此，王定宇在臉書表示，國民黨、統促黨人士操弄的「疫苗之亂」可以休矣！

王定宇指出，他昨日談疫苗取得問題時，已提醒國人不必被這種「認知作戰」影響導致恐慌，前二批的AZ疫苗尚未打完，而與疫苗公司簽約六月交貨的部分，陳時中曾表示沒有改變的消息；而到了7月國產疫苗可以供貨，每月產能達500萬劑到1000萬劑；目前政府和駐外單位也在努力，期待五月底就有好消息。

「所以雖然台灣採購疫苗遭受中國阻擾，但是都按部就班到位，實在不必恐慌。」王定宇也說，至於操作「疫苗之亂」，推銷中國疫苗的，就大可不必了，中國疫苗的品質真的不佳。