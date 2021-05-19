本土增267例！全台「最後6淨土」0病例曝 　一張圖看全台確診分佈

▲0519新增確診地圖。（圖／ETtoday）

記者施怡妏／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（19）日公布國內新增267例本土病例，也首次新增台南市確診個案，宣布全國升為三級防疫警戒。《ETtoday新聞雲》也製作了「2021年新冠肺炎全台本土病例分佈圖」，目前全台灣剩下南投縣、嘉義市、嘉義縣、屏東縣、花蓮縣、台東縣，6縣市仍維持0確診。

指揮官陳時中表示，今天新增267例本土個案，其中127例男性、140例女性，年齡未滿5歲～80多歲，發病日4/30～5/18，居住縣市分別為新北市129例（中和區26例為多）、臺北市70例（萬華區31例為多）、彰化縣28例，桃園市16例、高雄市8例、臺中市5例、基隆市4例、宜蘭縣3例、臺南市及新竹市各2例；新增縣市為臺南市。

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其中萬華區活動史87例、茶藝館相關73例、水果盤商相關28例、某社團相關群聚2例、進香團1例。不明感染源49例、疫調中27例。相關疫情調查持續進行中。

▲全台確診總數地圖。（圖／ETtoday）

新冠疫情從社區燒進醫院，台大醫院上午證實已有10名員工篩檢陽性，有人有萬華足跡；而爆發院內感染的亞東醫院，也再新增3人確診，其中包過一名陪病家屬。三總松山院區、北市聯醫松德院區也陸續新增醫護染疫。

全台今年已累計1331名本土確診，以下為2021年1月1日至今各縣市本土確診者人數分布：

新北市 592 人

台北市 529 人

基隆市 17 人

桃園市 82 人

新竹市 3 人

新竹縣 4 人

苗栗縣 1 人

台中市 9 人

彰化縣 58 人

雲林縣 1 人

台南市 2 人

高雄市 12 人

宜蘭縣 21 人