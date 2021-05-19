「高鐵、台鐵實聯制」12時上線！車站入口掃碼登記就可填

▲高鐵升級防疫措施，鼓勵乘客實聯制。（圖／高鐵提供）

記者李宜秦／台北報導

國內本土疫情升溫，雙北市進入第三級防疫警戒階段，行政院政務委員唐鳳開發「簡訊實聯制」，提供商家、大眾運輸場站使用。交通部長王國材表示，高鐵12站、台鐵4車站今日中午12點前就會完全佈設，乘客搭車前在車站入口可先掃碼填寫，不過目前僅是鼓勵使用，無強制性。

行政院政務委員唐鳳開發「簡訊實聯制」，民眾只要掃描QR Code、收簡訊後，即可在手機上填寫資料，無須再手寫，減少疫病傳播的風險。

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王國材表示，高鐵12車站、台鐵共4特等車站，包括台北、台中、高雄、花蓮，將率先於今日中午12點前完成佈設，台鐵其餘235個車站則於明早8點前完成，雙北四個國道轉運站，包括台北、市府、南港、板橋等地，明日也會上線。（國道客運家數 32 家，車輛數總計 3320 輛）

▲雙鐵車站人員將於入口處佈設實聯制QR Code，鼓勵乘客掃碼登記。（圖／記者李宜秦攝）

王國材表示，而捷運、公車部分，若使用電子票證者，因已有記名就不需掃碼，非使用電子票證者，則可於上車後掃碼登記。今早已與六都交通局、公路總局協調統一訂製，並會發放給全台9萬輛計程車駕駛。

王國材表示，目前指揮中心沒有強制落實實聯制，大眾運輸人員會以鼓勵方式提醒民眾掃碼登記，但若仍不願掃碼，強制通關者，也沒有罰則可處罰。他表示，高鐵、台鐵人員會於車站入口鼓勵引導乘客掃碼。

高鐵公司表示，全力配合行政院實施「簡訊實聯制」，今（19）日中午12時起，於車站各出入口、閘門、售票處及服務台張貼QR code，敬請旅客配合於乘車前及出站後掃描，以落實防疫追蹤，確保自身及公眾健康安全。

▲▼高鐵車站多處佈設實聯制條碼。（圖／高鐵提供）

另外關於實聯制申請方式，高鐵、台鐵由高鐵公司、台鐵局提出申請；國道客運、公路客 運由由公路總局協助輔導業者申請；捷運、市區客運業者由各公司申請；計程車數量較多，由六都交通局、公路總局統一申請後，發放給駕駛張貼使用。