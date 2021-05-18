「聖筊！神說可以去」迷信媽堅持衝萬華找阿姨　女兒勸到崩潰

記者黃翊婷／綜合報導

全台新冠肺炎本土病例激增，已經升至三級警戒的雙北地區，民眾大多都願意配合待在家中，街上人車幾乎只有個位數，獲讚「自主封城」。不過，一名家住新北市的女網友在臉書「爆怨2公社」PO文聲稱，媽媽非常迷信，堅持要去萬華找阿姨、買東西，還說擲筊問過神明，是聖茭（或稱允杯）可以去，讓她超級傻眼。

▲原PO抱怨媽媽太過迷信，任何事情都要擲筊問神。（示意圖／記者周宸亘攝，與本文當事人無關）

原PO提到，因為新北市疫情嚴峻，全家人基本上都不外出，沒想到媽媽執意要妹妹拿東西給萬華的阿姨，還要求順便載她去萬華某處買東西，可是那些東西既不是非常重要，也不是必要的，根本不用急著現在去買，「但她就是硬要去，重點來了，她說她問過我家神明，是聖筊！可以去！靠！真的迷信過頭。」

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原PO當時曾忍不住回嘴，「這種事是問神明來決定的嗎？」結果媽媽還是很堅持，認為神明說可以就是可以，連妹妹也覺得她太過小題大作，越想越心累，這才決定上網PO文吐苦水，「我媽非常信我家神明，很多事都要問過才去做或才能去哪裡，但疫情都這樣了，她還用擲筊來決定，真的不知道怎麼阻止她才好。」

其他網友看完原PO的抱怨文，也紛紛留言分享身邊親友迷信的誇張行徑，「我媽說我有喝過符水，不會染疫」、「這幾天被我媽逼著連喝3天符水」、「這個問題我遇過，以前朋友媽媽不顧疫情仍要出遠門，朋友跟我抱怨，我就叫朋友跟媽媽說，擲筊問神看看可不可以甲賽（吃屎），結果真的擲出聖筊，後來朋友媽媽就改口說做人不要太迷信，原PO可以試試，但可能會先被罵」。