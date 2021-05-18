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確診者足跡意外帶火「瀋陽雞架」　陸網友：到底有多好吃？

▲瀋陽確診者足跡公布，意外讓當地美食「雞架」爆紅。（圖／CFP）

▲瀋陽確診者足跡公布，意外讓當地美食「雞架」爆紅。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

遼寧近日出現本土疫情，官方15日公佈一位瀋陽民眾足跡後，大陸網友卻集體歪樓，只因他的活動軌跡能把大家都看餓了，直指官方發現了一位瀋陽民間美食家。更誇張的是，這位「民間美食家」還特別愛吃「雞架」，導致「瀋陽雞架」迅速登上微博熱搜第一，相關話題（哪家店的雞架最好吃、雞架怎麼做最好吃...）討論度居高不下。

▲瀋陽確診者每天下兩次館子用餐，堪比民間美食家。（圖／翻攝新浪財經）

▲瀋陽確診者每天下兩次館子用餐，堪比民間美食家。（圖／翻攝新浪財經）

《新浪財經》報導，按照這位確診大爺的行程足跡，他平均每天下兩次館子，包括雞架、燉肉、抻面，硬是把流調紀錄整成了瀋陽美食攻略，甚至有位美食部落客表示，「來瀋陽旅遊直接照著吃一圈，沒毛病。」

此外，這位確診者多次吃雞架的好胃口，更讓外界發出疑問，「瀋陽雞架到底有多好吃？」；「為什麼每次瀋陽確診人員行動軌跡必有雞架？ 」

▲瀋陽曾為大陸工業重鎮，「雞架」成為工人下班後的最佳下酒好菜。（圖／CFP）

▲瀋陽曾為大陸工業重鎮，「雞架」成為工人下班後的最佳下酒好菜。（圖／CFP）

據了解，雞架對於瀋陽而言，正如同小籠包之於上海、腸粉之於廣州、熱乾麵之於武漢、火鍋之於重慶。《遼瀋晚報》曾報導，「對瀋陽人來說，他們的城市之光屬於雞架。」

▲「瀋陽雞架」因確診者疫調登頂微博熱搜榜。（圖／CFP）

▲「瀋陽雞架」因確診者疫調登頂微博熱搜榜。（圖／CFP）

至於外界好奇的雞架，其實就是雞骨架，也就是將整隻雞去掉雞腿、雞翅、雞爪、雞頭、雞胸等部位，剩下的部分加上各種香料，衍生出烤雞架、炸雞架、雞架拌面、煎雞架、熏雞架等不同料理方式，最後撒上各種調味料，便成為瀋陽特色美食。

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