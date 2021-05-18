仁惠醫院1確診！高市府匡列3圈接觸者　採檢狀況、人數曝光

▲高雄市衛生局長黃志中17日晚間證實，鳳山區仁惠醫院有男行政人員確診。（圖／記者吳世龍攝）

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

高雄市鳳山區仁惠婦幼醫院17日驚傳有一名60多歲男行政人員確診新冠肺炎，衛生局啟動清零專案，連夜進行擴大疫調，18日第一圈匡列者檢驗結果出爐，有1名護理師驗出陽性反應，另進出醫院廠商27人正檢驗中，就醫患者127人及陪病家屬55人，持續聯絡採檢。

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▲高雄市長陳其邁18日前往仁惠婦幼醫院關心清零狀況。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄仁惠1男員工確診，衛生局召回院內55名醫護採檢，1護理師採檢陽性。（圖／記者吳世龍攝）

高雄市長陳其邁上午10點前往仁惠醫院關心現場清零狀況，受訪時表示，衛生局對護理師進行疫調時，護理師自述，院內曾安排健康檢查，排隊時就在男員工前面。

陳其邁指出，因應個案為醫院工作者，高市府17日即執行仁惠醫院「清零專案」，並匡列三圈相關接觸者通知採檢，第一圈對象為院內醫護、住院患者，共94人已採檢，1名護理師檢出陽性反應。

陳其邁表示，5月7日至今，有進出醫院的外包廠商，已匡列27人，列為第二圈接觸對象，目前已完成採檢，正待檢驗結果；第三圈借處者則是匡列5月7日至今的就醫民眾，共有127人，另也已經匡列陪病家屬55人，人數還會持續追蹤，並陸續通知篩檢。

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