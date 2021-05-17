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彰化篩檢站擠百人醫護累垮　她「左手扶竿手插腰」畫面令人心疼

記者黃宥寧、李忠憲／彰化報導

全台疫情大爆發、本土案例暴增！當中彰化確診的「葡萄家族群聚案」於5月8日曾到花壇鄉全國麗園飯店參加喜宴，出現同桌10人有3人篩檢出陽性，當日餐廳用餐人數約1300人。這1300人從17日起到22日都可到衛福部彰化醫院進行篩檢，但才進行第一天快篩，現場將近尾聲時指揮者已經累癱甚至直接蹲在地，看了令人相當不捨。

▲▼醫護扶竿子。（圖／記者李忠憲攝）

▲彰化醫院採檢團隊抵全國麗園大飯店停車場，由於篩檢人數破百醫護人員已累到扶竿插腰。（圖／記者李忠憲攝）

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17日上午彰化醫院採檢團隊及採檢貨櫃屋及採檢車運抵全國麗園大飯店第一停車場，現場共分5線進行，配置醫師、護理師、感控人員及行政人員20多人，進行資料核對後，讓員工逐一進行採檢，經過1個多小時，採檢結束。

▼部彰副院長黃伊文表示，在5線醫師的豐富採檢經驗之下快速完成篩檢。（圖／記者李忠憲攝）

▲▼部彰副院長黃伊文 。（圖／記者李忠憲攝）

部彰副院長黃伊文表示，員工相對高風險，所以由採檢團隊到場，避免員工移動場所，以增快採檢速度，在5線醫師的豐富採檢經驗之下，快速完成。

黃伊文指出，有症狀者快篩只要20分鐘即可知道結果，無症狀者用一般篩檢也只要4個小時，預計今晚就能知道員工的篩檢結果，再配合衛生局進行陽性者住進隔離病房，而陰性者也要自主健康管理14天。

▼彰化醫院採檢團隊整裝準備為民眾進行快篩。（圖／記者李忠憲攝）

▲▼麗園快篩。（圖／記者李忠憲攝）

對於昨晚民眾看到衛生局公告的訊息後，急著到急診室採檢而擠爆的情況，黃伊文說，雖然民眾有情緒性發言，但他們能理解，但因為採檢過程要建檔、核對身分及行政程序，過程快不起來，院方見狀即啟動了3線採檢，趕在午夜前篩檢完畢，也完成了160人篩檢。

《ETtoday新聞雲》記者直擊，快篩現場將近尾聲時，現場指揮者都累癱了，疑似體力不支，以蹲姿或扶著竿子的方式休息，讓人看了相當不捨；但另一方面，部分快篩完的民眾在一旁嬉戲，似乎無視疫情的嚴重性，採檢完還逗留、拿出手機拍照，與醫護人員形成強烈的對比。

▼民眾緊急到採檢站。（圖／記者李忠憲攝）

▲▼麗園快篩。（圖／記者李忠憲攝）

院長曾孔彥呼籲符合全國麗園大飯店篩檢資格者，若有發燒、上呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等症狀者，可到急診室掛號快篩；如果無症狀者，請上彰化醫院官網預約篩檢，在預約的時間才到戶外採檢站篩檢，設於醫院後門的停車場，和急診分流，也避免擁擠。

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