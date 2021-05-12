獨／萬華阿公店2小姐確診　姐妹LINE群驚人對話曝：4、5個發燒！

▲萬華阿公店2小姐確診，其他阿公店聽聞消息紛紛在LINE群組討論，對話中竟提到有4到5人已經發燒。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

中央流行疫情指揮中心12日公佈國內新增16例新冠本土病例，其中2例為台灣籍50歲、60多歲女性，2女皆為萬華清茶館小姐。《ETtoday新聞雲》獨家取得其他茶館店家小姐LINE群對話，紛紛表示「不上班了」，並抱怨「新聞報這麼大誰敢來喝酒」，更驚人對話則曝某家店傳「有4到5人發燒」，尋歡場所恐成防疫破口。

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12日2名確診女子據聞為店內小姐，知情人士透露，一般清茶館有別於阿公店，清茶館主要以泡茶配瓜子、唱歌為主，也可喝酒，阿公店則是小姐陪客人喝酒，一般收費行情小姐台費約3小時300元，小費就看客人意願，另外還加收包廂費、清潔費，有的會收取茶水費，自己帶酒水就會加收開瓶費，如果叫酒就按各店定價。不過，許多去清茶館的客人，還是喜歡喝兩杯。

《ETtoday新聞雲》獨家取得其他阿公店家小姐LINE群對話，上面看得出她們相當急躁不安，紛紛從12日下午4時許就開始在群組討論到底該不該上班。群內陸籍小姐抱怨「新聞報這麼大誰敢來喝酒」，也有小姐提醒「很可怕還是平安為重」，但最為驚人的，則是最後一句對話，清楚寫著某店家「有四、五個發燒」，最後不忘叮嚀群內姐妹有去過的人要注意。

據悉阿公店皆為公檯制，也就是小姐同一時間有可能坐好幾桌客人，小姐必須自己分配好時間，在好幾桌之間輪流跑來跑去陪客人，恐怕2確診小姐接觸人數恐多不勝數。

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