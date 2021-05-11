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社會 社會焦點 保障人權

獨／花4百萬買特斯拉改善隔音　他控「底盤變這樣」差點不能保固

記者黃宥寧、邱中岳／台北報導

北市1名男子在2年前花4百萬購入特斯拉Model X，2020年1月前往一家改裝廠進行隔音工程，對方在底盤噴上「吸音膠」。2021年3月發生無法啟動車輛，送回原廠檢測，原廠告知動力電池異常，因底盤上有膠遭拒絕保固。最後花了7萬元更換底盤外殼，車主不滿氣得上Mobile01論壇發文。

據了解，涂姓老闆在2019年花4百萬購入特斯拉Model X當租賃車，交給35歲的徐姓員工管理，但是因為隔音不好，所以上網找改裝廠，最後交由綠動未來做改裝，並施作底盤隔音工程花了數萬元，經過1年3個月後，車輛異常無法啟動。

徐男將車送回原廠，特斯拉原廠原本表示，因為電池的外殼下方遭「吸音膠」包覆，所以認定是破壞電池組而拒絕出保。最後車主解釋後，特斯拉才同意以6萬多元的價格維修更換外殼，但徐男認為綠動未來的專業改裝，竟然是在底盤噴滿吸音膠。

▲▼男子花4百萬買特斯拉，進行隔音工程，車輛無法啟動，才發現底盤遭噴上滿滿的吸音膠。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲男子花4百萬買特斯拉，進行隔音工程，車輛無法啟動，才發現底盤遭噴上滿滿的吸音膠。（圖／記者邱中岳翻攝）

徐男表示，當時綠動未來的老闆還說要找第三方消基會應對原廠，但徐認為「當初施作這個工程，也沒有告知會破壞保固」，最後反而將問題丟到車主與原廠，讓徐男相當不滿，直言「這樣以後誰還敢上門光顧」。

徐男將整起事件貼上Mobile01，也引起許多車友的反應，有車友表示，「還真的很少看到用吸音膠的，好在台特最後讓你出保。要不然這一筆就大條了」、「綠動未來，很明顯看上去是非官方認證的改裝保養廠」。

▲▼男子花4百萬買特斯拉，進行隔音工程，車輛無法啟動，才發現底盤遭噴上滿滿的吸音膠。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲男子花4百萬買特斯拉進行隔音工程改裝，底盤噴上吸音膠，電池故障險些不能申請保固。（圖／記者邱中岳翻攝）

綠動老闆表示，徐先生在Mobile01上的貼文已經屬於散播不實言論，當初施工，按車主需要進行車輛改裝，至於原廠動力電池瑕疵異常，應該是原廠要負責任，並非他們要負責。

對於徐在網路上的發言，老闆說「已經找律師處理」，且該文章上網後，並非所有的留言都是一面倒，也是有人站在自己這邊講話；最後更表示，一看就知道是系統問題，要車主直接找消基會處理，不明白為何會被拖下水。

綠動老闆也強調，要改裝之前會請車主向原廠確定保固條件，如果確定要改再來改裝，改裝之前講得很清楚。他說，當初有告知對方該車多項施工會影響車輛保固，而且隔音工程在車輛底盤噴塗隔音膠，不影響車輛功能與運作。對於徐男不願意去第三方進行協調與責任鑑定，也感到相當詭異。

另外老闆指出，隔音工程不會造成電池損壞，施工的位置是底盤，不是電池。現在特斯拉X、S、3系列陸續出現動力電池失常，屬於常見案例，並非隔音工程造成的個案。

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