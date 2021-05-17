防疫期間未經允許擅闖校園　台南市教育局：重罰3000-15000元

▲為確保師生安全，市長黃偉哲再次呼籲，在國內疫情未舒緩前，市屬各級學校暫時全面禁止校園對外開放，校園亦加強相關防疫宣導。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

疫情大爆發，台南市16日晚上宣布進入準3級防疫，為確保師生安全，市長黃偉哲再次呼籲，在國內疫情未舒緩前，市屬各級學校暫時全面禁止校園對外開放，校園亦加強相關防疫宣導，

台南市教育局指出，防疫期間未經允許擅闖校園，將重罰3000-15000元。

教育局鄭新輝局長表示，因應新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，教育局已在5月12日公告校園暫時全面禁止對外開放，並於5月15日再次發布新聞重申校園禁止進入，學校也已製作「配合防疫 校園全面禁止開放」布條，近日發現有外籍移工朋友仍進入校園運動，本局將提供四國語言(英語、越南語、泰國語、印尼語)之宣導文字，請學校張貼於校園出入口明顯位置提醒民眾注意。

鄭新輝局長表示，因部分學校校園屬開放式，或僅以綠籬與外界作區隔，難以有效阻隔民眾進入校園，故將提請市府跨局處協調會議，請市府相關單位協助共同加強校園安全維護，請警察局加強校園巡邏，倘發現民眾擅入校園，協助進行勸離，倘經勸導仍不聽者，將蒐證移請衛生局依傳染病防治法第7條規定開罰，另亦請里鄰協助廣播宣播相關防疫規範（含校園全面禁止進入），請所有市民成為校園防疫後盾，一起配合防疫，共同守護師生健康。

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