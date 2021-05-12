直擊新北這夜市超嚇人！多位民眾沒戴口罩...人員勸導竟遭罵X你X

記者黃宥寧／台北報導

12日晚間9時許《ETtoday新聞雲》記者前往新北林口夜市訪查，在夜市入口處僅有告示牌寫上「公共場所請戴口罩」，並無實聯制，也仍有民眾沒佩戴口罩，亦無保持社交距離，甚至將口罩拉下直接大口吃食物。在夜市門口盯著進出民眾的徐大哥受訪表示，大部分民眾都有佩戴口罩，但也有民眾不願配合更直接對著他大罵三字經，讓他也相當無奈。

▲直擊林口夜市仍有民眾沒戴口罩，直到上前勸導才得知他們逛了大半圈全程都沒戴。（圖／記者黃宥寧攝）

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疫情急速升溫，全國拉高防疫層級，中央疫情指揮中心並要求餐飲業落實用餐「實聯制」。記者晚間也前往新北林口夜市，入口處有專人站在告示牌旁叮嚀必須佩戴口罩才能進入夜市，但並無量體溫甚至噴酒精，也令人憂心防疫僅做半套是否會有防疫破口問題。

▼林口夜市有民眾並無佩戴口罩與攤販點餐，過程中口水飛沫極有可能掉入食物裡。（圖／記者黃宥寧攝）

林口夜市管理委員會於夜市前後出入口，各派1名人員站崗，叮囑民眾得佩戴口罩才能入內。過程中，記者直擊有多位民眾竟然沒佩戴口罩，直接站在食物攤販前向老闆點餐，但只見老闆只在乎客人要什麼，而沒有請客人戴上口罩。 直到記者向站崗人員表示「有民眾沒戴口罩」，人員才緩緩走去勸導，勸導期間赫然發現，這幾名民眾竟脫口委婉表示「沒口罩」，但當時他們已在夜市逛了大半圈，這時站崗人員徐大哥才趕緊拿出免費新口罩提供給他們可以繼續逛夜市。

▼新北林口夜市僅在入口處放在告示牌，並無對逛夜市民眾測量體溫及噴酒精。（圖／記者黃宥寧攝）

站崗人員徐大哥受訪稱因12日本土暴增16例，所以才開始在夜市入口處站崗叮嚀，他也坦承無法一個不漏看到每個出入的民眾是否都有遵守戴口罩，他甚至向記者抱怨，曾柔性勸導民眾要戴口罩才能逛夜市，但沒想到竟換來對方對他大罵三字經，讓他相當也無奈。

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