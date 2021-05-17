上緊發條防疫！花蓮市加強預防性消毒　異地辦公已超前部署

▲花蓮市清潔隊分二路，同步在市區及車站執行消毒工作。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

國內疫情嚴峻，花蓮縣防疫措施也提升到準三級，花蓮市即日起加強預防性環境消毒，17日上午花蓮市清潔隊分二路，同步在市區及車站執行消毒工作，市長魏嘉賢強調，疫情當前不容輕忽，大家都要上緊發條，才能杜絕病毒入侵。他也表示，也有民眾關心花蓮市公所是否已經展開異地辦公，事實上花蓮市在去年已經超前部署，只要情勢需要，可立即展開。

週休假日之後，花蓮市公所在週一上班日一早，派出九名清潔隊人力，分別在市區金三角商圈及花蓮火車站執行預防性消毒，魏嘉賢偕同清潔隊長吳慶展到場指揮運作，花蓮縣環保局環境稽查科長林蔡毓也前往火車站向魏市長及執行環境消毒工作的人員表達感謝。清潔隊員身穿防護衣，戴上護目鏡及煙霧過濾器等設備，執行消毒作業時不放過任何角落，搭車旅客及市區店家看到花蓮市的預防性消毒工作，都給予高度肯定。

魏嘉賢說，花蓮市公所配合花蓮縣政府指示，日前針對宮廟等區域執行預防性消毒之後，今天來到火車站及市區金三角商圈，因為這邊都是人流最密集的地方，在完成市區消毒工作後，會再持續配合花蓮縣政府，針對八大行業展開消毒作業。

魏嘉賢指出，透過預防性消毒，期盼能讓一些不必要的病毒能夠消失，同時也籲請大家都能夠落實自身防護，包括勤洗手及佩配口罩。他強調，當前是全國疫情最為嚴峻的時刻，花蓮市是全國轄市裡人口排名第四密集的地方，希望大家務必要謹慎並提高警覺，唯有上緊發條才能夠防止病毒侵入。

林蔡毓科長感謝花蓮市清潔隊員的辛勞，他說，徐榛蔚縣長相當重視花蓮的防疫作為，指示花蓮縣防疫消毒大隊針對交通、產業及人潮密集的地方、機關學校和大型商場等總計規劃了1437個點，希望能在近日內完成預防性消毒，尤其人流最為頻繁的火車站，也將每天派員執行預防性消毒工作。

由於疫情嚴峻，民眾也關心花蓮市是否可能也會異地辦公，魏嘉賢說，花蓮市去年就已超前部署，只要情勢之需而必須異地辦公的話，隨時可以立即執行，屆時將會透過官網、臉書及LINE群組發布最新訊息，讓民眾洽公時不致撲空。

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