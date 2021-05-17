快訊／柯文哲下令萬華員警全數打疫苗　4警臨檢確診者快篩出爐

▲台北市長柯文哲召開防疫記者會。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

雙北疫情升溫，中央流行疫情指揮中心17日公布，本土確診達333人，其中北市為158例，以萬華區89例最多；外傳北市大同分局基層員警日前出去臨檢時，向一名男子查證身份，事後得知對方及同居女友確診。針對此案，台北市副市長黃珊珊表示，4名員警篩檢情況出爐，皆是陰性，台北市長柯文哲已經要求萬華員警全數接種新冠疫苗。

知情人士透露，當時 4名員警臨檢過程雖然全程配戴口罩，其中1人在包廂內向男子收取身分證查驗無發現異狀，臨檢過程不到15分鐘，未料該名男子同居人是在萬華茶室工作者，後來也確定罹疫、警分局獲報後趕緊展開全面消毒。

大同警方表示，16日得知男子也確診，4名員警隨即接受快篩接受核酸檢測，警員所在駐地派出所也環境消毒，由於員警住在宿舍無法獨自使用廁所衛浴設備，因此協調另處居家隔離，目前員警們無發燒等異常情況「但不排除有警員染疫」大同警分局已經展開全面消毒。

面對員警執法碰上確診者，黃珊珊於17日下午參加記者會時表示，已經安排員警做快篩，結果都是陰性，但還是要等PCR檢測，主要是警察執法部分，萬華區屬於特別高風險地區，台北市長柯文哲已經指示，要萬華員警全部打新冠疫苗。