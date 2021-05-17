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搶匪為錢飛車打劫落單婦　里警2小時內逮獲

▲李姓男子涉嫌飛車行搶落單婦女，里港警方2小時內將他逮獲送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲李姓男子涉嫌飛車行搶落單婦女，里港警方2小時內將他逮獲送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

高樹鄉李姓男子缺錢花用，涉嫌行搶女子腳踏車前方菜籃內手提包，內有現金及愛瘋手機等物，里港警分局獲報以同心圓方式調閱監視器，查出他涉案，2小時內將他逮獲，並向屏東地檢署檢察官王雪鴻報告後申請拘票，訊後依搶奪罪嫌送辦。

▲李姓男子涉嫌飛車行搶落單婦女，里港警方2小時內將他逮獲送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼作案機車、手提包丟棄地點。

▲李姓男子涉嫌飛車行搶落單婦女，里港警方2小時內將他逮獲送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

里港警分局高樹分駐所於5月12日21時許接獲一民眾神色慌張至所報案，稱其於高樹鄉建元路段騎腳踏車準備返家時遭一名騎乘機車之不詳男子由左後方徒手搶奪其放置於前籃內手提袋一只，內有新台幣約900元、IPHONE手機1支、太陽眼鏡1副、手帕1條、機車手套1副。

適逢分局長楊龍祥在該分駐所慰勤，立即指示偵查隊及高樹分駐所成立專案小組，針對被害人描述以同心圓方式調閱鄰近路口監視器，分析相關車輛，發現一名身穿白色上衣、深色短褲的男子騎乘普重機涉嫌重大，於當晚22時30分於高樹鄉舊寮村將涉嫌的李姓男子帶回調查。

李嫌供，因缺錢花用，臨時起意行搶婦人，警方隨後起出作案時所穿上衣、深色牛仔七分褲、拖鞋、口罩及安全帽等相關證物，訊後送辦。

分局長楊龍祥表示，雖現為防疫期間，里港警查緝案仍不遺餘力，秉持自身專業態度，運用科技辦案技巧，在最短時間內鎖定犯嫌破案，還給人民一個安心生活的社區環境，並呼籲民眾搶奪罪必將面臨最高5年有期徒刑，切勿以身試法。

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