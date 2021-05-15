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屏東縣即起「準三級警戒」　墾丁大街人車分流管制

▲屏東縣政府15日中午緊急召開應變會議，由縣長潘孟安主持 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲屏東縣政府15日中午緊急召開應變會議，由縣長潘孟安主持 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

新冠肺炎疫情急遽升溫，台北市、新北市提升到第三級警戒，屏東縣政府15日中午緊急召開應變會議；潘孟安縣長表示，屏東縣除配合中央疫情指揮中心的規定外，縣境內也提前部署，提升為準三級警戒，嚴陣以對，包含縣立圖書館及社福等公有館舍、社區關懷據點、原鄉文健站暫停開放，一切以防疫為優先。

▲屏東縣政府15日中午緊急召開應變會議，由縣長潘孟安主持 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

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▲潘孟安縣長、應變會議。

潘縣長指出，屏東縣除了配合全國防疫因應措施，休閒娛樂場所應關閉、停止進香團及遶境活動、宗教場所落實實聯制、國中小學校園停止對外開放、社團停止交接活動等外，防疫全面提升。

縣立圖書館總館、介壽圖書館、鄉鎮市圖書館、原住民文化會館、勝利星村公有館舍、屏東演武場、屏東戲曲故事館、恆春民謠館及社福相關等公有館舍15日下午4時起關閉停止開放；屏東演藝廳、屏東藝術館、勝利星村、縣民公園日落劇場等活動暫停辦理；社區關懷據點、原鄉文健站暫停服務。

社區大學、樂齡大學、勞動大學等終身學習場所暫停辦理；萬丹游泳池、委外經營東新國中游泳池，自15日起休館消毒，俟疫情趨緩後再行開放；黑鮪魚文化觀光季「一番賞」服務台關閉、社區小旅行停辦。

另外，由警察局、衛生局、環保局、城鄉處等組成聯合稽查小組，加強稽查八大行業；墾丁大街、夜市等人潮容易聚集之處，即日起加強人車分流管制及勸導餐飲外帶、梅花座，並要求商圈商家配合防疫措施；公園、共融遊樂場等開放空間，加強派員宣導戴口罩、勤洗手、保持社交安全距離，並設立告示牌。

潘縣長表示，目前縣府盤點補足防疫物資，包括口罩、防護衣等，縣府連日來也要求33鄉鎮市加強消毒作業，環保局每3週一次消毒公共場域提升為每週一次消毒，若有確診者軌跡立即消毒，防疫旅館及居家檢疫垃圾均由環保局委託合格業者清運。更希望在屏東縣境內的中央部會所屬機關單位配合升級防疫措施，從中央至地方全面落實防疫。

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