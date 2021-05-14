桃議員爆：整治污染地廠商回填營建混合物　鄭文燦命警方追查

▲市議員舒翠玲於市政總質詢指出，有廠商私自運出高污染土壤回填營建混合物。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員舒翠玲14日於市政總質詢指出，桃園有多處農地及工業用地污染整治場址，在土壤及地下水污染整治方法中，離場處理是指將高污染土壤挖除後，移至專門處理場所處理，不可隨意棄置。但她接獲民眾檢舉，疑似有廠商私自運出高污染土壤、回填營建混合物，並另以乾淨土壤覆蓋之情事，要求市府相關單位重視。

舒翠玲指出，位於桃園的欣榮建業股份有限公司（欣榮鋼鐵）場址，經環保局公告為土壤污染控制場址，需進行污染改善，但近期接獲民眾檢舉，疑似有廠商私自運出高污染土壤、回填營建混合物，並另以乾淨土壤覆蓋之情事，要求市府警察局應調閱周邊監視器，查察是否有土方運出及流向，環保局應重新檢測場址內土壤污染現況，並應邀請行政院原子能委員會派員至現場檢查營建廢棄物是否受到輻射污染。

市長鄭文燦表示，桃園升格後，市府針對市內土壤污染控制場址進行盤整，並要求業者提出土壤污染控制計畫，高污染土壤離場處理及運入乾淨客土等都須事先向市府申請。針對議員今日提出的檢舉內容，將請警察局調閱周邊監視錄影系統進行查察，並由環保局邀集警察局、都發局、政風處及行政院原子能委員會等相關單位於會後即時進行稽查，瞭解分區整治現況、檢測是否合於土壤污染控制計畫、是否存在輻射污染情形等，將問題攤在陽光下檢查清楚，以事實釐清疑問，如發現任何不法情事即依法裁處或移送。

環保局長呂理德表示，離場處理多用於處理高污染土壤，低污染土壤則可用耕犁工法處理。有關欣榮鋼鐵污染場址之整治，廠商曾於2019年11月提送土壤污染控制計畫，市府於去年9月核定控制計畫，針對超過管制標準5倍以上的高濃度污染土壤採離場處理，濃度低於管制標準5倍以下的低污染土壤則保留原地，以客土搭配耕犁法進行處理。目前改善進度，在開挖時若有地下構造物則進行拆除、分類並須送處置計畫書方可外運處理，另區域內污染土壤也分區持續改善，在進行耕犁法後，會以X射線螢光分析儀（X-ray Fluorescence, XRF）進行自主作業，確認檢測結果符合改善目標。另環保局尚未核准廠商提出的高污染土壤離場計畫書，若經查業者有未經核可擅自外運處理，環保局將依違反土污法給予重罰。

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