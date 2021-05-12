議員爭取蘆竹增設親子館及行動親子車　鄭文燦重視

▲市議員張桂綿提出爭取蘆竹增設親子館及行動親子車等質詢。（圖／市議會提供）



記者楊淑媛／桃園報導

打造桃園為宜居的幸福城市，市議員張桂綿12日於市政總質詢中提出蘆竹地區增設親子館及行動親子車，以及於蘆竹公共空間廣設微型24小時圖書館、大竹重劃區大興段社宅基地內規劃設置微型運動中心、爭取大竹游泳池改建為多功能運動館等質詢，獲市長鄭文燦重視。

針對張桂綿議員建議蘆竹區增設親子行動車，以及規劃捷運A10山鼻站社宅內設置親子館，擴大服務範圍，社會局長鄭貴華表示，全市共規劃設置31座親子館，其中蘆竹地區有2座，除了已經啟用的蘆竹親子館，市府規劃利用南崁高中對面土地設置親子館，目前正配合教育局徵收協調期程推動。此外，桃園市目前擁有3輛行動親子車，其中1輛設置在復興區，另2輛則提供其他行政區親子館外展及輔助性服務。

市長鄭文燦提到，基地面積約1公頃的捷運A10站社宅已決定興建，希望最短時間內完成統包工程發包，目前已規劃納入多元社福設施，可研議設置親子館，服務大山腳地區的家庭。

張議員也建議針對捷運A10山鼻站、A11坑口站，以及蘆竹區公所、戶所、衛生所、市民活動中心等公有場館、停車場等公共空間，廣設微型24小時圖書館，方便市民利用。文化局長莊秀美說明，市府分別於機捷A7體育大學站、A8長庚醫院站1、2樓、A12機場第一航廈站設置4處24小時全自動自助借書站，讓通勤族能方便借還書，另為鼓勵閱讀全桃園亦設有75處漂書站，而考量微型圖書館設置成本高昂、社區居民借還書習慣，以及圖書館書種較豐富多元等因素，目前僅針對運量較大的交通節點設置微型圖書館，至於是否要在其他地點增設，則需研議後再逐步推動。

有關張議員建議利用社宅及公有場館空間廣設微型運動中心，方便市民就近享用資源，鄭市長回應，目前本市規劃運動中心11座、體育園區5個，市府將針對規劃中的社宅預留300坪以下空間設置微型運動中心，第一個社宅內的微型運動中心設置在八德三號社宅。由於機捷A10站社宅將於今年進入發包期程，請社會局、體育局及都發局等單位針對設置親子館、微型運動中心等設施進行研議。體育局長莊佳佳補充說明，市府初步選定6處社宅設置微型運動中心，其中蘆竹區選定A10站社宅設置。

張議員問及蘆竹二號社宅是否將設置微型運動中心，都發局長盧維屏回應，蘆竹二號即將開放入住，提供包含親子館、關懷據點、實物銀行、身心健康補給站、庇護工場、市民活動中心等設施，已無空間再增設微型運動中心。

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