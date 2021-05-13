桃園八大行業是否停業　鄭文燦：加強稽查、不排除全面停業

▲桃園市長鄭文燦13日召開防疫會議時表示，針對某國小發生確診案停課至本月底，有關疫情說明均由中央疫情指揮中心說明。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市某國小13日傳出緊急停課引發矚目，市長鄭文燦受訪時表示，今早市府衛生局有做出判斷，基於學校的保護，因此進行停課至5月底，如果涉及近距離接觸學生會進行隔離採檢，但詳細疫情說明則交由中央；另外針對八大行業停業問題，市府會加強稽查，要求採取實名制，如果疫情有所發展或變動，不排除比照去年全面停業。

針對桃園市某國小13日做出緊急停課決定，媒體詢問中央流行疫情指揮中心似乎未提到有學生確診狀況？

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鄭文燦指出，市府衛生局與教育局今天早上有接獲相關訊息，基於學校的保護，所以進行1個學校的停課，這個停課會到5月底，如果涉及近距離接觸的學生，會進行相關隔離採檢，至於詳細疫情說明，需由中央來說明。

▲桃園市長鄭文燦指出，八大行業是否停業？如果疫情發展有所變動，不排除比照去年全面停業。（圖／記者沈繼昌攝）

媒體詢問，包括宜蘭、新北都宣佈八大行業要停業，桃園市是否會跟進？

鄭文燦認為，目前中央疫情指揮中心針對二級社區管制規範，特別要落實實名制，實名制要每一個顧客都需要登記，並需維持安全社交距離，因此桃園市府會加強稽查頻率，但如果疫情有所發展或變動，不排除比照去年方式全面停業。

鄭文燦還說，防疫要由整個中央全面指揮，但地方執行時要考慮每個地方特性，去年我們已有非常多的經驗，市府目正進行滾動式檢討，包括在防疫會議上決定老人會館、文康中心、社區大學、樂齡學習中心、親子館、婦幼館、新住民文化會館、防災教育館、軌道願景館等館舍，一律停止到6月8日，其他有營運或服務館舍，涉及人民權益部分則要落實實名制與社交距離，群聚活動則一律取消。

▲桃園市政府13日下午召開防疫會議，市府各局處出席聽取最新防疫說明。（圖／記者沈繼昌攝）

針對6月8日以前，各區環保志工、水巡隊、海岸巡護隊等，也停止出勤；65歲以上高齡志工活動也全部都停止，社區社團志工、里鄰長、宗教活動在6月8日前全部停止，市府會採取較高標準要求，這段時間室內100人以下將嚴格執行。只要有涉及飲食相關活動，防疫計畫書只要超過100人以上，基本上都不會核准，這段時間將採取更高強度管制，對市府防疫團隊來說，希望立刻推動；至於每個場館、每個營業單位，市府會增加稽查頻率，務必讓所有市民遵守規範。

▲桃園市政府13日下午召開防疫會議上，衛生局王文彥說明桃園最新疫情狀況。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦也針對確診者足跡在桃園市境內做出說明，建立防火牆的策略，桃園市防疫團隊非常有經驗，要有4個即時，包括即時疫調、即時隔離、即時採檢與即時消毒；第一，特別請衛生局與警消團隊、環保團隊要即時，一定要在12至18小時內完成；第二、能擴大要盡量擴大以減少風險；第三、能多做就不要少做。透過4個方案，我們會採取最快方式來完成，以修築防火牆，消毒的策略是要先做足跡熱區消毒，確保沒有社區擴散風險。其次，一般群聚熱區消毒，最後才是全市大消毒，這部分在去年部桃事件，桃園防疫團隊執行都很有經驗，桃園這段時間的足跡熱區消毒，基本上在一個晚上都會完成，隔天還會擴大。

下午全台有突發停電狀況，目前市府還是有電力，但桃園有些地方則出現停電？

鄭文燦強調，突然的電力中斷，市府公用課與台電都會立即聯絡，警消團隊也會針對有無民眾受困、有無災情進行追蹤，市府會按照SOP進行，目前市府大樓是供電正常。

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