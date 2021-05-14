師生匡列71人一採陰！桃園某國小1學童確診　補習班也匡列70位

▲桃園市長鄭文燦14日陪同閣揆蘇貞昌視察桃喜飯店防疫旅館各項措施，會後接受媒體聯訪。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

行政院長蘇貞昌14日視察桃喜飯店成為專責防疫旅館，陪同的桃園市長鄭文燦會後受訪時表示，目前桃園的防疫旅館，基本上以防疫為優先原則，每個防疫旅館都必須做好防疫旅館的動線與人員管理，管理必須到位。另外，華航諾富特飯店已完成第一輪清消，飯店人員即將進駐回到崗位，未來桃園市府會與中央疫情指揮中心、民航局與華航公司討論出新的SOP，包括機組人員入出境與相關管理都要嚴格落實。

鄭文燦指出，桃園防疫旅館包括設施管理、場所管理，這些管理要做到位，市府要求防疫旅館工作人員必須施打疫苗，目前正分批施打疫苗中，總計近20家防疫旅館都必須以整棟方式，不作分層使用以避免混用，目前各家防疫旅館配合度都相當高，感謝所有防疫旅館工作夥伴，因為入境民眾需檢疫14天，他們在管制與服務上都有相當經驗，防疫旅館這條防線必須要守住。

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此外，華航諾富特飯店已完成第一輪清消作業，5月14日以後，飯店工作人員會回到崗位，我們與中央疫情指揮中心、民航局、還有華航公司，都會密切討論出一個新的SOP，特別是機組員的入境、出境與相關管制期間規定，都必須嚴格落實。同時在場所管理上，必須要整棟方式，不能混住也不分層，過去華航一館作為觀光飯店使用，但現在包括住宿、餐飲、會議等都取消，作為專屬於機組員的防疫旅館。

鄭表示，一館二館會分別在嚴格檢查與演練後恢復，人員也會有搭配各組工作人員進駐，協助未來機組員在機場園區內完成檢疫工作，目前正進行準備工作，未來將由王必勝指揮官負責所有協調工作，各單位都會配合，讓華航諾富特飯店成為專責檢疫旅館。

▲桃園市長鄭文燦指出，諾富特飯店完成第一輪清消作業，飯店人員即將進入回到工作崗位。（圖／記者沈繼昌翻攝）

媒體還詢問桃園地區某國小發現1個確診個案，其匡列者都是陰性，接下來有更進一步的作法嗎？鄭文燦解釋，桃園某國小已決定停課到5月30日，改採取線上教學，兩班師生匡列71位，一採都是陰性，還要進行二採與二輪匡列，包括課輔班、才藝班、語言班，再匡列70位，一樣要進行採檢，採檢結果到時候再公布。

媒體還關心，北市不排除進入準三級，那桃園呢？鄭文燦強調，根據疫情發展，桃園市府加碼管制的社區防疫等級是不斷提高，所以有很多限制社交距離跟活動措施都會陸續採納，不管名稱叫二級、三級或是二點五級，其意義是一樣的，就是要提高社區防疫等級。

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