　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

石門水庫蓄水剩15%　鄭文燦：公立泳池關閉！準橙燈抗旱

▲針對水情欠佳，石門水庫有效蓄水量僅剩15.1%，市長鄭文燦表示，要以準橙燈方式抗旱，公立游泳池盡快停止營業至6月8日。（圖／記者沈繼昌攝）

▲針對水情欠佳，石門水庫有效蓄水量僅剩15.1%，市長鄭文燦表示，要以準橙燈方式抗旱，公立游泳池盡快停止營業至6月8日。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

鑒於水情欠佳，石門水庫截至13日下午5時為止，有效蓄水量僅剩15.1%，桃園市長鄭文燦主持市府抗旱會議後表示，桃園水情目前雖是黃燈，但要用準橙燈方式抗旱，市府要提早進行節水計畫，公立游泳池最短時間內停止營業至6月8日，若進入橙燈，包括三溫暖、洗車業都會受到限制。

根據經濟部水利署防災資訊服務網資料顯示，截至13日下午5時，石門水庫蓄水量僅剩15.1%，有效蓄水量僅為3066.37萬噸，預測用水天數僅剩26天，對此，市府13日下午召開抗旱會議因應。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鄭文燦指出，希望工業大戶的節水率能夠從7%到10%再往上拉到20%，當然部分廠商訂單較多，但希望能夠盡量循環利用的水、冷卻水，或盡量使用地下水，第二部分有關抗漢備援水井，目前盤點總共有88口，其中有9口由各區公所盡快完成，88口抗旱水井必須要做水質檢測與抽水設備，因為是要提供給民生使用，工業用抗旱水井大概有1400口，希望搭配水車夠讓所有產業在此時期能夠度過困難。

▲針對水情欠佳，石門水庫有效蓄水量僅剩15.1%，上游部份幾乎都見底了。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲針對水情欠佳，石門水庫有效蓄水量僅剩15.1%，上游部份幾乎都見底了。（資料照／記者沈繼昌攝）

此外，針對桃三灌區，過去原本是使用埤塘水、河川水，第三階段用水庫水，我希望第三階段就不要用了，市府將增加抽水設備，希望只用到河川水，讓石門水庫下降率能夠減少或停止下降速度。

鄭文燦強調，依目前水情看起，未來5月份下雨機會是各半，但希望讓抗旱有更大緊張感與急迫性，市府會提早來進行各種節水計畫，初步決定公立游泳池及學校游泳池在最短時間內停止營運，讓市民了解節水必要性，若一旦進入橙燈甚至紅燈，包括三溫暖與洗車業一樣會受到限制，透過逐步壓力調整是必要的，目前桃園整個水情是非常吃緊，桃園市一天還要供應給新竹22萬公噸用水，主因桃竹地區都嚴重缺水，我們要用準橙燈方式來加強節水率。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

【更多新聞】

►桃園八大行業是否停業　鄭文燦：加強稽查、不排除全面停業

►桃園大溪、平鎮、八德、大園停電！電梯受困3獲救　警疏導交通

►桃園市某國小緊急停課、家長忙接送　校方：確診學生12日就沒來

ET快訊
台電：停電損失「減免電費」！擬比照815大停電案賠償方案
全台大停電！為什麼連「手機訊號」都不穩　網友一句話解答
快訊／「獅子王」案確診者騙自行隔離　仍和父親同住可重罰百萬
獨／獅子會「蘆洲獅子王一日遊」曝光　夜訪萬華茶室加贈來來按摩

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台大名醫看513大停電　揭台電發言人「背後沒說的事」

疫情嚴峻！宜蘭大學：全面線上教學　畢業典禮、返校活動喊卡

沙鹿送肉粽！某科大30學生怕遇煞集體請假　學校直接停課原因曝

萬華確診小姐到過鹿港天后宮！廟方大消毒　衛生局公布活動範圍

北市復興北路黑一排！Mo-Mo Paradise提早結束營業、客人餐費全免

疫情+停電＋停水！台中人「末日感超重」　逢甲夜市一片黑超慘

停電恐影響20萬人考的國中會考　教育部：考試時間至多拉長20分鐘

新港奉天宮遶境活動提前喊卡　回駕後將置五日天台祈求疫情減緩

全台大停電！為什麼連「手機訊號」都不穩　網友一句話解答

石門水庫蓄水剩15%　鄭文燦：公立泳池關閉！準橙燈抗旱

高雄警與報案正妹「嬉笑猜年紀」　影片被流出檢舉！所長火速下台

吳青峰曝蘇打綠「被林暐哲逼休團」！　「心死了」深夜槓恩師：我沒有虧欠

身體不腐壞！泥土包裹高僧骨架　陸寺廟「15尊肉身菩薩」世界最多

自行車沒人騎竟在國道快速移動 比汽車還快...網笑：靈異腳踏車

「嬉笑猜報案人年紀」害所長被拔官 正妹還原情況：警察熱情有何不妥

基隆婦傳確診「女兒北市上班」　大樓某樓層12日起禁止出入

虎媽產後無奶「被迫與女兒分離」　重逢露驚訝神情：是我的孩子...

他靠「改變生活習慣」減下10kg 免運動也能告別大肚腩維持身材

瘦子入圍華語男歌手！戰歌王林俊傑.吳青峰　田馥甄等9年再搶歌后...周杰倫睽違4年入圍金曲

屏東餐廳砸10萬設「醫用隔簾」　防疫+用餐安心！網：像急診室

台大名醫看513大停電　揭台電發言人「背後沒說的事」

疫情嚴峻！宜蘭大學：全面線上教學　畢業典禮、返校活動喊卡

沙鹿送肉粽！某科大30學生怕遇煞集體請假　學校直接停課原因曝

萬華確診小姐到過鹿港天后宮！廟方大消毒　衛生局公布活動範圍

北市復興北路黑一排！Mo-Mo Paradise提早結束營業、客人餐費全免

疫情+停電＋停水！台中人「末日感超重」　逢甲夜市一片黑超慘

停電恐影響20萬人考的國中會考　教育部：考試時間至多拉長20分鐘

新港奉天宮遶境活動提前喊卡　回駕後將置五日天台祈求疫情減緩

全台大停電！為什麼連「手機訊號」都不穩　網友一句話解答

石門水庫蓄水剩15%　鄭文燦：公立泳池關閉！準橙燈抗旱

楊昇達爆劉雨柔家「早晚都在啪啪啪」：體力太好！　真相曝光全笑翻

分區停電刑事局中鏢！內外勤停擺　DNA資料、犯罪檔案靠一招無損

手機記憶體總不夠用？5招教你釋放出更多空間：拍美照、載軟體

疫情升溫疫苗「打」氣大增　部立南投醫院單日預約數破300

徐凱希不忍了！　宣戰黑粉「你們真的惹錯人」：嘴我前準備好存款

林祖傑斷電慶生初體驗：上帝安排好的

統一球員超會盜壘　曾豪駒：我有10個陳晨威也會盜

興達電廠跳機停電事故解除　台南於13日晚上8時全數復電

全大運／王星皓400混破大會但未達A標　剩下唯一機會中正盃

百想／南韓典禮防疫怎辦？全場戴口罩、頒獎零交流　場地太大演員迷路

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

生活熱門新聞

快訊／全台大停電！台北高雄爆災情

快訊／今再傳「破10本土確診」！內科大樓有員工家屬染疫

即／北市內湖某大樓爆家屬員工確診！公司停班1天

即／桃園某國小「2小學生疑確診」！

快訊／本土病例再增13例！

華航空服員爆打AZ疫苗後眼睛血栓

接觸者夫妻爽遊金門　手機關機躲隔離

獅子會前會長「與阿公店小姐」有接觸！陳時中證實了

鵝肉店肉身擋換水塔！住戶每天髒水洗澡崩潰

快訊／陳時中證實「蘆洲、宜蘭、諾富特」確診者病毒基因定序相同

國家警報響！興達電廠事故大停電

即／傳基隆重症婦常去萬華擺攤「賣茶」

媽媽坦言「有去阿公店」！真相讓全家傻眼

即／桃園某國小緊急通知曝！

更多熱門

相關新聞

鄭文燦：八大行業加強稽查，不排除停業

鄭文燦：八大行業加強稽查，不排除停業

桃園市某國小13日傳出緊急停課引發矚目，市長鄭文燦受訪時表示，今早市府衛生局有做出判斷，基於學校的保護，因此進行停課至5月底，如果涉及近距離接觸學生會進行隔離採檢，但詳細疫情說明則交由中央；另外針對八大行業停業問題，市府會加強稽查，要求採取實名制，如果疫情有所發展或變動，不排除比照去年全面停業。

議員爭取蘆竹增設親子館及行動親子車

議員爭取蘆竹增設親子館及行動親子車

憂疫苗不足　鄭文燦：第三批將抵台

憂疫苗不足　鄭文燦：第三批將抵台

青埔沒有傳統市場　鄭文燦重視

青埔沒有傳統市場　鄭文燦重視

疫情來勢洶洶　桃園市13日公布新防疫措施！

疫情來勢洶洶　桃園市13日公布新防疫措施！

關鍵字：

抗旱會議石門水庫鄭文燦以準橙燈抗旱

讀者迴響

熱門新聞

快訊／全台大停電！台北高雄爆災情

快訊／今再傳「破10本土確診」！內科大樓有員工家屬染疫

快訊／快查電費單！全台C、D輪流停電

快訊／不只停電！樹林、板橋等地區「將停水」

即／北市內湖某大樓爆家屬員工確診！公司停班1天

即／桃園某國小「2小學生疑確診」！

即／興達廠跳電「事故原因」曝光

快訊／本土病例再增13例！

華航空服員爆打AZ疫苗後眼睛血栓

接觸者夫妻爽遊金門　手機關機躲隔離

新北封城方案出爐！一張圖看10重點

全台限電編組公開！分區停電「3組不影響」

獅子會前會長「與阿公店小姐」有接觸！陳時中證實了

鵝肉店肉身擋換水塔！住戶每天髒水洗澡崩潰

快訊／陳時中證實「蘆洲、宜蘭、諾富特」確診者病毒基因定序相同

更多

最夯影音

更多
高雄警與報案正妹「嬉笑猜年紀」　影片被流出檢舉！所長火速下台

高雄警與報案正妹「嬉笑猜年紀」　影片被流出檢舉！所長火速下台
吳青峰曝蘇打綠「被林暐哲逼休團」！　「心死了」深夜槓恩師：我沒有虧欠

吳青峰曝蘇打綠「被林暐哲逼休團」！　「心死了」深夜槓恩師：我沒有虧欠

身體不腐壞！泥土包裹高僧骨架　陸寺廟「15尊肉身菩薩」世界最多

身體不腐壞！泥土包裹高僧骨架　陸寺廟「15尊肉身菩薩」世界最多

自行車沒人騎竟在國道快速移動 比汽車還快...網笑：靈異腳踏車

自行車沒人騎竟在國道快速移動 比汽車還快...網笑：靈異腳踏車

「嬉笑猜報案人年紀」害所長被拔官 正妹還原情況：警察熱情有何不妥

「嬉笑猜報案人年紀」害所長被拔官 正妹還原情況：警察熱情有何不妥

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面