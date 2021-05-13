石門水庫蓄水剩15%　鄭文燦：公立泳池關閉！準橙燈抗旱

▲針對水情欠佳，石門水庫有效蓄水量僅剩15.1%，市長鄭文燦表示，要以準橙燈方式抗旱，公立游泳池盡快停止營業至6月8日。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

鑒於水情欠佳，石門水庫截至13日下午5時為止，有效蓄水量僅剩15.1%，桃園市長鄭文燦主持市府抗旱會議後表示，桃園水情目前雖是黃燈，但要用準橙燈方式抗旱，市府要提早進行節水計畫，公立游泳池最短時間內停止營業至6月8日，若進入橙燈，包括三溫暖、洗車業都會受到限制。

根據經濟部水利署防災資訊服務網資料顯示，截至13日下午5時，石門水庫蓄水量僅剩15.1%，有效蓄水量僅為3066.37萬噸，預測用水天數僅剩26天，對此，市府13日下午召開抗旱會議因應。

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鄭文燦指出，希望工業大戶的節水率能夠從7%到10%再往上拉到20%，當然部分廠商訂單較多，但希望能夠盡量循環利用的水、冷卻水，或盡量使用地下水，第二部分有關抗漢備援水井，目前盤點總共有88口，其中有9口由各區公所盡快完成，88口抗旱水井必須要做水質檢測與抽水設備，因為是要提供給民生使用，工業用抗旱水井大概有1400口，希望搭配水車夠讓所有產業在此時期能夠度過困難。

▲針對水情欠佳，石門水庫有效蓄水量僅剩15.1%，上游部份幾乎都見底了。（資料照／記者沈繼昌攝）

此外，針對桃三灌區，過去原本是使用埤塘水、河川水，第三階段用水庫水，我希望第三階段就不要用了，市府將增加抽水設備，希望只用到河川水，讓石門水庫下降率能夠減少或停止下降速度。

鄭文燦強調，依目前水情看起，未來5月份下雨機會是各半，但希望讓抗旱有更大緊張感與急迫性，市府會提早來進行各種節水計畫，初步決定公立游泳池及學校游泳池在最短時間內停止營運，讓市民了解節水必要性，若一旦進入橙燈甚至紅燈，包括三溫暖與洗車業一樣會受到限制，透過逐步壓力調整是必要的，目前桃園整個水情是非常吃緊，桃園市一天還要供應給新竹22萬公噸用水，主因桃竹地區都嚴重缺水，我們要用準橙燈方式來加強節水率。

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